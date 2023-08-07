У НБУ фіксують зростання ставок за гривневими депозитами — Finance.ua

У НБУ фіксують зростання ставок за гривневими депозитами Сьогодні 15:13 — Кредит&Депозит

У НБУ фіксують зростання ставок за гривневими депозитами

У червні, після того, як НБУ анонсував можливість переходу до циклу зниження облікової ставки, ставки за роздрібними депозитами різної строковості продовжили зростати. Середньозважена ставка за новими строковими депозитами домогосподарств у гривні сягнула 14,2%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Як свідчить опитування банків, 95% респондентів підвищили ставки за гривневими вкладами. Навіть у червні, після того як НБУ анонсував можливість швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки, ставки за роздрібними депозитами різної строковості продовжили зростати. Середньозважена ставка за новими строковими депозитами домогосподарств у гривні сягнула 14,2%», — йдеться в повідомленні.

У результаті другий квартал поспіль триває й поліпшення строкової структури банківських вкладів. За шість місяців 2023 року зростання обсягу строкових коштів домогосподарств у гривні становило 23,3%, а їхня частка в загальному портфелі збільшилася на 4,3 в. п.

Водночас попит на іноземну валюту скоротився, про що, зокрема, свідчило й суттєве зміцнення готівкового курсу гривні та його тривале закріплення на рівні, близькому до офіційного курсу.

Зазначається, що вагому підтримку макрофінансовій стійкості забезпечили міжнародні партнери. З початку року Україна отримала від них близько 27 млрд дол. США у формі кредитів та грантів. У результаті міжнародні резерви перебувають на історично рекордному рівні (майже 39 млрд дол. США на початку липня), а НБУ і надалі має змогу балансувати валютний ринок за рахунок інтервенцій.

Останні до того ж ще й суттєво знизилися (до 5,1 млрд дол. США у II кварталі порівняно з 7,2 млрд дол. США у I кварталі) як завдяки заходам НБУ, так і загалом з огляду на адаптацію економіки до нових викликів воєнного часу. Ритмічність міжнародної допомоги також дає змогу покривати значний дефіцит бюджету, спричинений війною, без звернення до емісійного фінансування. Збереження такого стану достатності та своєчасності надходження міжнародної допомоги є важливим для забезпечення макрофінансової стійкості й надалі.

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