Ипотека для молодежи: первый взнос 20% за молодых украинцев могут платить громады — Finance.ua
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Ипотека для молодежи: первый взнос 20% за молодых украинцев могут платить громады

Кредит&Депозит
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Ипотека для молодежи: первый взнос 20% за молодых украинцев могут платить громады
Ипотека для молодежи: первый взнос 20% за молодых украинцев могут платить громады
Помощь громад в выплате первого взноса за ипотеку на жилье будет стимулировать возвращение молодежи из-за границы.
Об этом первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала во время Украинского молодежного форума: восстановление в единстве.
«Нам очень важно, чтобы громады направляли бюджеты либо на оборону, либо на необходимые программы поддержки. Я настаиваю, что при существующей ипотечной программе, если у вас нет средств внести первый взнос, пусть бы громады на средства местного бюджета предоставили возможность для молодежи внести этот первоочередной взнос. Также мы отдаем себе отчет во всей сложности для вынужденных переселенцев, у которых иногда нет документов, а не то чтобы дать 20% в качестве аванса. Поэтому мы просим громады присоединиться», — сказала Свириденко.
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Вице-премьер отметила, что ведомство работает с громадами по этому вопросу. В частности, на следующей неделе запланирован разговор с Ассоциацией городов. По ее словам, помощь со взносом в 20% за ипотеку на жилье под 7%, что является «очень низкой ставкой», будет стимулировать возвращение молодежи из-за границы.
«Большинство молодежи вряд ли сможет приобрести собственное жилье в перспективе за рубежом, в отличие от Украины, где ипотеку дают на 10 лет под 7% годовых», — отметила она.
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Свириденко также напомнила, что Украина предоставляет гранты на открытие или развитие бизнеса, возможности для переквалификации. Она призвала молодежь воспользоваться этими возможностями.

Справка Finance.ua:

  • по сравнению с прошлым годом рынок недвижимости в Украине восстанавливается. И хотя довоенного уровня еще не удалось достичь, наблюдается тенденция к улучшению ситуации. На июль 2023 года наибольшее количество предложений по продаже вторичной недвижимости в столице — 23 717, медианная стоимость — 3,8 млн грн;
  • Dim. Ria проанализировал цены и количество предложений на новостройки и вторичный рынок недвижимости. На июль самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 57 059 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат), а самая низкая цена за м² в Хмельницкой области — 23 625 грн;
  • по состоянию на июль 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице — 19 359 грн, а в области — 8 537 грн.

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По материалам:
Укрінформ
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