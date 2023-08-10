Середні ціни на оренду житла в Україні у липні (інфографіка) — Finance.ua
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Середні ціни на оренду житла в Україні у липні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Середні ціни на оренду житла в Україні у липні (інфографіка)
Середні ціни на оренду житла в Україні у липні (інфографіка)
Український маркетплейс Dim.Ria підсумував ситуацію на ринку нерухомості та представив звіт про оренду житла в Україні.
Кількість оголошень у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях збільшилася порівнюючи з червнем — на 52%. Коли у Києві та в Київській області знизилася, відповідно, на 12% і 49%.

Ціни

Станом на липень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці - 19 359 грн, а в області - 8 537 грн.
В столиці вартість на 11% більше, ніж у червні 2023 року.
Аналітики зазначають, що на Одещині ціна однокімнатного житла впала на 4%, але загальне зростання за рік склав 26%.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
У липні 2023 року однокімнатну квартиру у Чернігівській області можна винаймати за 4 250 грн, що наразі є найнижчою середньою вартістю по Україні. Спостерігається спад вартості оренди помешкання на 11% у порівнянні із минулим місяцем.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%).
Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати через потік біженців та загальну інфляцію — подекуди до 30% за рік. Але запити орендарів зросли — все частіше люди шукають дво- і трикімнатні квартири.
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За матеріалами:
Finance.ua
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