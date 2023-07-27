Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі — Finance.ua
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Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі

Особисті фінанси
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Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі
Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі
Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати через потік біженців та загальну інфляцію — подекуди до 30% за рік. Але запити орендарів зросли — все частіше люди шукають дво- і трикімнатні квартири.
Яка зараз середня вартість оренди житла у великих містах Польщі, розповідає yavp.pl.

Які квартири найбільше користуються попитом

У Польщі вперше за останні місяці знизився запит на найдешевше житло — кавалерки (квартири студії до 30 кв. м). Натомість люди найчастіше цікавляться 2-кімнатними квартирами площею не менше 40 кв. м. Такі дані навів портал з нерухомості otodom. pl за червень 2023 року.
Кавалерки для оренди на сайті шукали тільки 6% людей. Зате суттєва частка запитів припала на 2- та 3-кімнатні квартири (по 25%) та 4-кімнатні квартири (15%).
При виборі варіантів житла найчастіше задавали у пошуку 2-кімнатні квартири за такою ціною:
  • в Лодзі до 2000 злотих (24%);
  • у Познані та Вроцлаві за 2500 злотих;
  • у Тримісті (Гданськ, Сопот, Гдиня), Кракові та Варшаві - 3000 злотих.
Між тим, 3-кімнатні квартири за таку саму ціну цікавили потенційних орендарів у 4 рази менше. Можливо, через більші комунальні платежі за велику площу житла.
Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі

Наскільки подорожчало житло у різних містах

За даними порталу, середні ціни на оренду житла для кожного з воєводських центрів у червні 2023 року мало змінилася порівняно з травнем, але у річному вимірі додалося 10%. Але в окремих містах ціни зросли найбільше й за місяць:
  • Кельце (+3,8%);
  • Жешуві (+2,2%);
  • Тримісті (+1,6%).
Майже без змін за місяць залишилася вартість оренди в Лодзі, Любліні та Варшаві. У Білостоці, Бидгощі та Щецині ціни навіть знизилися на 1,2%.
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А за рік оренда житла найбільше подорожчала у таких містах:
  • Жешуві (+30%);
  • Ополе (+22%);
  • Тримісті (+14%);
  • Варшаві (+13%);
  • Познані (+9%);
  • Вроцлаві (+5%).

У яких містах Польщі найдешевша і найдорожча оренда житла

Найнижча середня орендна плата серед великих міст — у Кельце (1850 злотих). Трохи дорожча оренда квартир в Ольштині і Бидгощі - в середньому приблизно 2000 злотих.
За 2500 злотих в середньому можна орендувати квартиру в Катовіце, Любліні, Познані та Жешуві.
А найдорожчою очікувано залишається Варшава. В столиці середня ціна оренди складає до 5000 злотих. Між тим, у Лодзі середня орендна ставка нижча удвічі.
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У Лодзі майже 42% пропозицій стосуються квартир до 40 кв. м. У Варшаві - лише чверть оголошень.
Оголошення про житло на 40−60 квадратів — по 38% в обох містах. Великі квартири понад 60 кв. м в Лодзі - це лише п’ята частина пропозиції. У Варшаві таких майже 40%.
У Лодзі квартири до 60 кв. м можна орендувати на 40% дешевше, ніж у столиці, а площею 60−90 кв. м — удвічі дешевше.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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