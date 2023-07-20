Дешеві квитки на потяги в Польщі: де шукати знижки та які акції діють — Finance.ua

Дешеві квитки на потяги в Польщі: де шукати знижки та які акції діють Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Дешеві квитки на потяги в Польщі: де шукати знижки та які акції діють

Польські перевізники регулярно пропонують пасажирам різні способи заощадити на квитках. Залізничні компанії постійно проводять акції для родин чи людей, які багато подорожують, пише yavp.pl

Залізничний транспорт у Польщі дуже комфортний і розгалужений. Якщо регулярно користуватись спеціальними пропозиціями від перевізників, то можна непогано заощадити. Які акції діють у Польщі зараз — читайте далі.

Intercity: Promobilet

Найпопулярніший перевізник Польщі регулярно пропонує пасажирам знижки. Promobilet — це одна з них, яка дозволяє заощадити на конкретних напрямках при виконанні певних умов. Ціни на квитки залежать від популярності сполучення, часу подорожі та того, наскільки завчасно ви купуєте квиток.

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Наприклад, зараз на маршруті з Кракова до Варшави за квиток потрібно буде заплатити 60,35 злотих. Якби ви бронювали його тиждень тому, він коштував би на 2,50 злотих дешевше. А якщо купувати за місяць — квиток обійдеться всього в 37,40 злотих.

Intercity: Multiprzejazd

Квиток Multiprzejazd діє з вівторка до четверга. Протягом цього часу можна їздити поїздами компанії без обмежень. Вартість проїзду на потягах TLK або IC залежить від класу вагона: 119 або 159 злотих. А Multiprzejazd MAX, який охоплює і квитки PKP Intercity коштує дорожче — від 239 до 396 злотих.

Intercity: Bilet rodzinny

Така акція діє для родин від 2 до 5 осіб. Якщо у групі є хоча б одна дитина, всі пасажири отримають знижку в 30%. Під час контролю достатньо показати документ, який підтвердить вік дитини.

Koleje Mazowieckie: Bilet Turysty

З 1 липня по 31 серпня діє туристичний квиток. Він дає право на обмежену кількість поїздок потягами Koleje Mazowieckie. Скористатися квитком можна протягом 3-х днів із 10, коли він діє. Туристичний квиток коштує 75 злотих і до нього не застосовуються жодні пільги.

Koleje Mazowieckie: Bilet Wycieczkowy

Екскурсійний квиток допоможе заощадити на вікендових чи святкових подорожах. Він дійсний з 18:00 кожної п’ятниці або в будь-який передсвятковий день. Bilet Wycieczkowy дозволяє проїхати потягом KM до 200 кілометрів за 32,90 злотих. Ви можете придбати квиток в один кінець або туди-назад. Однак пам’ятайте, що він діє лише один день.

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Koleje Śląskie: Bilety Sieciowe

Мережеві квитки дозволяють їздити потягами KŚ безлімітно протягом терміну дії квитка — 24 годин. Є два варіанти: подорожувати лише потягами компанії KŚ або ще й громадським транспортом регіону додатково. Розширена пропозиція коштує 42 злотих. Також можна придбати й місячні квитки за 440,90 злотих.

POLREGIO: Bilet turystyczny

Bilet turystyczny та mini bilet turystyczny діють у неробочі дні з 18:00 п’ятниці і до 6:00 понеділка. Це дуже вигідна пропозиція, адже mini bilet turystyczny коштує всього 46,40 злотих, а кількість поїздок потягами POLREGIO — необмежена на час вихідних. Якщо взяти звичайний bilet turystyczny, то доступні також і поїздки іншими перевізниками: Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna та Arriva RP.

POLREGIO: REGIOkarnet

REGIOkarnet дозволяє здійснити необмежену кількість поїздок потягами POLREGIO протягом 3-х обраних днів. Такий квиток коштує 89,60 злотих. Проїзд доступний в поїздах REGIO та Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna та Arriva RP.

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