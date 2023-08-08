Рейтинг міст України за кількістю пропозицій житла на вторинному ринку — Finance.ua

Рейтинг міст України за кількістю пропозицій житла на вторинному ринку Сьогодні 09:01 — Нерухомість

Рейтинг міст України за кількістю пропозицій житла на вторинному ринку

Порівняно з минулим роком, ринок нерухомості в Україні відновлюється. І хоча довоєнного рівня ще не вдалось досягти, спостерігається тенденція на покращення ситуації.

Про це повідомляють експерти OLX Нерухомість

Станом на липень 2023 року, найбільша кількість пропозицій з продажу вторинної нерухомості у столиці — 23 717, медіанна вартість 3,8 млн грн.

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В Одесі, яка знаходиться на другому місці рейтингу, медіанна ціна значно нижча і становить 1,7 млн грн, кількість пропозицій — 22 190.

У Харкові майже 8 тис. оголошень про продаж житлової нерухомості, медіанна вартість 1,2 млн грн.

Наступну сходинку у кількості пропозицій вторинної нерухомості зайняло місто Дніпро — 5 961, медіанна вартість квартир у місті становить 1,5 млн грн.

В передмісті Києва — Ірпені кількість оголошень становить 5 198, медіанна вартість квартир 1,6 млн грн.

У Хмельницькому пропозиція на ринку житлової нерухомості складає 3 344 оголошення, медіанна ціна 1,4 млн грн.

У Львові ціна на нерухомість на вторинного ринку — 2,5 млн грн, кількість оголошень за липень склала 2 869.

Замикають 10 топ-міст за кількістю пропозицій житла на вторинному: Запоріжжя (2 419 оголошень, медіанна ціна житла — 1 млн грн), Кривий Ріг (1 922 оголошення, медіанна ціна 612 тис. грн) та Миколаїв (1 944 оголошення, медіанна ціна житла 1,1 млн гривень).

Таблиця: OLX

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