Рейтинг міст України за кількістю пропозицій житла на вторинному ринку — Finance.ua

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Рейтинг міст України за кількістю пропозицій житла на вторинному ринку

Нерухомість
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Рейтинг міст України за кількістю пропозицій житла на вторинному ринку
Рейтинг міст України за кількістю пропозицій житла на вторинному ринку
Порівняно з минулим роком, ринок нерухомості в Україні відновлюється. І хоча довоєнного рівня ще не вдалось досягти, спостерігається тенденція на покращення ситуації.
Про це повідомляють експерти OLX Нерухомість.
Станом на липень 2023 року, найбільша кількість пропозицій з продажу вторинної нерухомості у столиці — 23 717, медіанна вартість 3,8 млн грн.
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В Одесі, яка знаходиться на другому місці рейтингу, медіанна ціна значно нижча і становить 1,7 млн грн, кількість пропозицій — 22 190.
У Харкові майже 8 тис. оголошень про продаж житлової нерухомості, медіанна вартість 1,2 млн грн.
Наступну сходинку у кількості пропозицій вторинної нерухомості зайняло місто Дніпро — 5 961, медіанна вартість квартир у місті становить 1,5 млн грн.
В передмісті Києва — Ірпені кількість оголошень становить 5 198, медіанна вартість квартир 1,6 млн грн.
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У Хмельницькому пропозиція на ринку житлової нерухомості складає 3 344 оголошення, медіанна ціна 1,4 млн грн.
У Львові ціна на нерухомість на вторинного ринку — 2,5 млн грн, кількість оголошень за липень склала 2 869.
Замикають 10 топ-міст за кількістю пропозицій житла на вторинному: Запоріжжя (2 419 оголошень, медіанна ціна житла — 1 млн грн), Кривий Ріг (1 922 оголошення, медіанна ціна 612 тис. грн) та Миколаїв (1 944 оголошення, медіанна ціна житла 1,1 млн гривень).
Таблиця: OLX
Таблиця: OLX
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За матеріалами:
Finance.ua
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