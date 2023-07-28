Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка)

Нерухомість
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Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка)
Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка)
Квартири на вторинному ринку столичної нерухомості здорожчали. За останні 6 місяців вартість «квадрату» зросла майже на 1 500 грн — з 49 825 грн до 51 295 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
Втім, судячи з його даних, можливо, в майбутньому варто очікувати зміни тренду — і квартири почнуть дешевшати. Адже за останній місяць вартість квадратного метра у цьому сегменті знизилася, хоч і небагато: майже на 500 грн.
Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка)
Які ціни зустрічаються найчастіше
За даними аналітиків, найпопулярнішою ціною «квадрату» для 1-кімнатних квартир є 39 000 грн, 7,7% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї. Також часто можна зустріти ціни:
  • 46 800 грн — 7,4%;
  • 52 000 грн — 7,1%.
Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка)
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 5 200 грн — 0,1%. У такій же кількості оголошень вказані ціни:
  • 13 000 грн;
  • 18 200 грн.
Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка)

Де квартири найдешевші

Найнижчі ціни на «квадрат» у Деснянському районі. У середньому вони становлять 40 019 грн. За ним ідуть:
  • Дарницький — 45 157 грн;
  • Святошинський — 47 123 грн;
  • Оболонський — 48 106 грн;
  • Подільський — 50 532 грн;
  • Дніпровський — 51 506 грн;
  • Солом’янський — 52 460 грн.;
  • Голосіївський — 57 111 грн;
  • Шевченківський — 65 251 грн;
  • Печерський — 90 335 грн.

Де найактивніше продають нове житло

Нове житло найактивніше зараз в Україні продають у Закарпатській області. За даними великого агентства нерухомості, тут нові квартири продаються у 98% ЖК, реалізація житла в яких розпочалася до повномасштабного вторгнення росії.
Водночас, Ужгород — один із лідерів України з найбільшого зростання середньої мінімальної ціни «квадрату» в новобудовах. З початку військової агресії вона збільшилась на 75% у гривні.
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Загалом найбільше мінімальні ціни на квадратні метри зросли у львівських новобудовах — на 79%. На другому місці Івано-Франківськ — 78%.
«У Києві середня мінімальна ціна додала лише 33%. Що можна порівняти зі зростанням курсу долара», — розповідають експерти.
За матеріалами:
Обозреватель
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