Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує «квадрат» житла у Києві: ціни на вторинці (інфографіка)
Квартири на вторинному ринку столичної нерухомості здорожчали. За останні 6 місяців вартість «квадрату» зросла майже на 1 500 грн — з 49 825 грн до 51 295 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
Втім, судячи з його даних, можливо, в майбутньому варто очікувати зміни тренду — і квартири почнуть дешевшати. Адже за останній місяць вартість квадратного метра у цьому сегменті знизилася, хоч і небагато: майже на 500 грн.
Які ціни зустрічаються найчастіше
За даними аналітиків, найпопулярнішою ціною «квадрату» для 1-кімнатних квартир є 39 000 грн, 7,7% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї. Також часто можна зустріти ціни:
- 46 800 грн — 7,4%;
- 52 000 грн — 7,1%.
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 5 200 грн — 0,1%. У такій же кількості оголошень вказані ціни:
- 13 000 грн;
- 18 200 грн.
Де квартири найдешевші
Найнижчі ціни на «квадрат» у Деснянському районі. У середньому вони становлять 40 019 грн. За ним ідуть:
- Дарницький — 45 157 грн;
- Святошинський — 47 123 грн;
- Оболонський — 48 106 грн;
- Подільський — 50 532 грн;
- Дніпровський — 51 506 грн;
- Солом’янський — 52 460 грн.;
- Голосіївський — 57 111 грн;
- Шевченківський — 65 251 грн;
- Печерський — 90 335 грн.
Де найактивніше продають нове житло
Нове житло найактивніше зараз в Україні продають у Закарпатській області. За даними великого агентства нерухомості, тут нові квартири продаються у 98% ЖК, реалізація житла в яких розпочалася до повномасштабного вторгнення росії.
Водночас, Ужгород — один із лідерів України з найбільшого зростання середньої мінімальної ціни «квадрату» в новобудовах. З початку військової агресії вона збільшилась на 75% у гривні.
Загалом найбільше мінімальні ціни на квадратні метри зросли у львівських новобудовах — на 79%. На другому місці Івано-Франківськ — 78%.
«У Києві середня мінімальна ціна додала лише 33%. Що можна порівняти зі зростанням курсу долара», — розповідають експерти.
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