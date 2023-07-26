Ціни зросли: скільки коштує винайняти квартиру в Києві — Finance.ua

Ціни зросли: скільки коштує винайняти квартиру в Києві
Знімати квартиру в Києві стало значно дорожче. За останній місяць середні розцінки зросли більш ніж на 1000 грн — з 11 938 грн до 13 000 грн.
Про це повідомляє M2bomber. За його даними, за 6 місяців здорожчання виявилося не таким суттєвим, але важливим є сам його факт. З кінця січня до кінця липня ціни збільшилися майже на 300 грн. А ось за рік оренда столичного житла подорожчала майже на 2 500 грн.
Скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру
За даними аналітиків, найчастіше 1-кімнатні квартири у Києві здають по 8 000 грн. Таких оголошень налічується 9,6%. Також часто можна зустріти ціни:
- 10 000 грн — 7,9%;
- 9 200 грн — 7,3%.
За скільки можна орендувати квартиру на 2 кімнати
Зняти 2-кімнатну квартиру в Києві найлегше за 10 200 грн — 9,1% оголошень. Також часто зустрічаються ціни:
- 7 800 грн — 7,1%;
- 9 000 грн — 6,1%.
За скільки здають 3-кімнатні
3-кімнатні квартири найчастіше здають по 15 000 грн — 10,7% оголошень, за даними аналітиків, саме з такою ціною. Також популярні ціни:
- 11 000 грн — 6,9%;
- 10 000 грн — 6,1%.
У якому районі найдешевше
Найдешевше винаймати квартири в Деснянському районі столиці - в середньому це коштуватиме 8 500 грн. За ним ідуть:
- Святошинський, Дніпровський — по 10 000 грн;
- Оболонський — 11 000 грн;
- Дарницький — 12 500 грн;
- Солом’янський — 12 750 грн;
- Подільський — 14 000 грн;
- Голосіївський — 18 000 грн;
- Печерський — 21 550 грн;
- Шевченківський — 22 350 грн.
Як правильно орендувати квартиру
Існує кілька правил, які допоможуть уникнути проблем під час оренди житла.
- Не робити передоплату.
В Україні поширене шахрайство з орендами квартир. Начебто рієлтори пропонують «орендувати» житло і просять сплатити свої послуги. Ці гроші начебто мають компенсувати за рахунок першого внеску за квартиру. Сплачувати за оренду квартири варто тільки після того, як ви ознайомитесь з договором оренди, побуваєте в квартирі. Після оплати вам мають видати вашу копію підписаного договору та ключі.
- Перевіряти документи.
Витяг із реєстру прав на нерухоме майно можна зробити самостійно. В ньому ви побачите всіх власників житла, а також отримаєте інформацію, чи накладено арешт на житло. Якщо у квартирі є кілька власників, згоду на оренду має дати кожен із них.
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