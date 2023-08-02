Сколько придется платить ежемесячно за собственную квартиру по расширенной льготной ипотеке «єОселя» — Finance.ua
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Сколько придется платить ежемесячно за собственную квартиру по расширенной льготной ипотеке «єОселя»

Личные финансы
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Сколько придется платить ежемесячно за собственную квартиру по расширенной льготной ипотеке «єОселя»
Сколько придется платить ежемесячно за собственную квартиру по расширенной льготной ипотеке «єОселя»
Ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе «єОселя» 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.
Об этом свидетельствует аналитика ЛУН.
Согласно данным исследования, в Киеве 7% квартир выставленных на продажу подпадают под расширенную программу «єОселя», во Львове и Ивано-Франковске — 2%, в Днепре — 1%, а в Одессе только 0.4% квартир.

Сколько продается жилья, построенного не более 3 лет назад

По данным ЛУН, больше всего квартир, выставленных на продажу сегодня на вторичке и построенных не более 3 лет назад, в Киеве — 7%, и не более 10 лет назад — 22%.
Во Львове таких квартир в возрасте до 3 лет включительно на вторичке сегодня продается только 2%, а вот с возрастом до 10 лет уже целых 10%
В Днепре молодых квартир — 1%, а в возрасте до 10 лет — 11% от всех выставленных на продажу.
Одесса квартир младше 3 лет сегодня выставила на продажу только 0.4%, а вот 10-летних уже целых 9%.
Ивано-Франковск имеет 2% квартир младше 3 лет и 9% младше 10, в то время как Хмельницкий имеет только 0.2% молодых и 2% десятилетних квартир.
Интересно, что в Харькове эти числа будут 1% и 11% за 3- и 10-летнее жилье.

Что может позволить себе среднестатистическая семья с ежемесячным взносом 10 000 грн в течение 20 максимально разрешенных лет кредита?

На вторичке с минимальным первым взносом 20% от полной стоимости квартиры и ежемесячным платежом в 10.000 грн в доме не старше 3 лет в Киеве можно претендовать на жилье без ремонта в окрестностях Академгородка или Троещины.
А с ежемесячным платежом в 20.000 грн это будет небольшая однокомнатная на правом берегу, с ремонтом, в 2−3 остановках общественным транспортом от метро.
Во Львове ситуация похожа на столицу. За 10 тысяч гривен ежемесячного взноса можно претендовать на квартиру без ремонта в уже сданном доме. Варианты с ремонтом начинаются в среднем от 16 тысяч грн, поэтому для многокомнатной квартиры нужно либо увеличивать сумму первого взноса (свыше 20%), либо ежемесячный платеж.
В то время как в Одессе с выплатой в 10.000 грн ежемесячно уже можно выбирать жилье среди однокомнатных с современным ремонтом, а за 20.000 грн уже есть варианты на несколько комнат.

Какой средний размер ежемесячных выплат по программе «єОселя»?

Аналитики ЛУН посчитали, что при минимальном первом взносе 20% средняя ежемесячная выплата по программе «єОселя» (7% годовых) за 1-комнатную в Киеве составит 16 000 грн, за двухкомнатную — примерно 27 000 грн, трехкомнатную — 36 000 грн ежемесячно.
Во Львове это будет 17 000 грн в среднем за 1-комнатную, две комнаты уже примерно 23 000 грн, трехкомнатную — в районе 24 000 грн по программе 7% годовых.
В Одессе за одну комнату придется платить в среднем 10 000 гривен, 2-к — 17 000, 3к — 25 000.
В Днепре 1к — 12 000 грн, 2к — 16 000 грн, 3к — 26 000 грн.
Ивано-Франковск: 1к — всего 6 000 грн ежемесячно за однокомнатную в среднем, 2к — 8 000 грн, а за 3-комнатную 10 000 гривен ежемесячно.

Насколько выгодна государственная льготная программа

«За все годы существования ипотеки в Украине не было столь выгодных условий на приобретение жилья. Реальная процентная ставка в 7% плюс страховые платежи, даже при расширении программы ощутимо меньше учетной ставки Нацбанка (22%) и меньше прогнозируемого уровня инфляции (10,6%). Переводя с языка денег, можно сказать, что в рамках льготной ипотеки правительство даже доплачивает вам, чтоб вы могли приобрести жилье. И действительно, программа в первую очередь направлена ​​на тех, кто другим путем не сможет приобрести недвижимость в Украине», — говорит маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2023 года в Украине новые группы населения могут воспользоваться льготной ипотекой «єОселя». К военнослужащим, медикам, научным сотрудникам и учителям присоединились еще и следующие категории:
  • ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • внутренне перемещенные лица;
  • другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или ее площадь меньше 52,5 кв. м для семьи с одного человека и +21 кв. м на каждого следующего члена семьи.
Ключевое отличие именно для новых групп:
  • ипотека 7% годовых (для прошлых групп — 3%);
  • возраст дома не старше 3 лет (было до 10 лет), или строящийся (здесь без изменений)
При покупке на первичке от застройщика дополнительных требований к домам нет.
По материалам:
Finance.ua
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