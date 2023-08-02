Сколько придется платить ежемесячно за собственную квартиру по расширенной льготной ипотеке «єОселя» — Finance.ua

Сколько придется платить ежемесячно за собственную квартиру по расширенной льготной ипотеке «єОселя»
Ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе «єОселя» 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.
Об этом свидетельствует аналитика ЛУН.
Согласно данным исследования, в Киеве 7% квартир выставленных на продажу подпадают под расширенную программу «єОселя», во Львове и Ивано-Франковске — 2%, в Днепре — 1%, а в Одессе только 0.4% квартир.
Сколько продается жилья, построенного не более 3 лет назад
По данным ЛУН, больше всего квартир, выставленных на продажу сегодня на вторичке и построенных не более 3 лет назад, в Киеве — 7%, и не более 10 лет назад — 22%.
Во Львове таких квартир в возрасте до 3 лет включительно на вторичке сегодня продается только 2%, а вот с возрастом до 10 лет уже целых 10%
В Днепре молодых квартир — 1%, а в возрасте до 10 лет — 11% от всех выставленных на продажу.
Одесса квартир младше 3 лет сегодня выставила на продажу только 0.4%, а вот 10-летних уже целых 9%.
Ивано-Франковск имеет 2% квартир младше 3 лет и 9% младше 10, в то время как Хмельницкий имеет только 0.2% молодых и 2% десятилетних квартир.
Интересно, что в Харькове эти числа будут 1% и 11% за 3- и 10-летнее жилье.
Что может позволить себе среднестатистическая семья с ежемесячным взносом 10 000 грн в течение 20 максимально разрешенных лет кредита?
На вторичке с минимальным первым взносом 20% от полной стоимости квартиры и ежемесячным платежом в 10.000 грн в доме не старше 3 лет в Киеве можно претендовать на жилье без ремонта в окрестностях Академгородка или Троещины.
А с ежемесячным платежом в 20.000 грн это будет небольшая однокомнатная на правом берегу, с ремонтом, в 2−3 остановках общественным транспортом от метро.
Во Львове ситуация похожа на столицу. За 10 тысяч гривен ежемесячного взноса можно претендовать на квартиру без ремонта в уже сданном доме. Варианты с ремонтом начинаются в среднем от 16 тысяч грн, поэтому для многокомнатной квартиры нужно либо увеличивать сумму первого взноса (свыше 20%), либо ежемесячный платеж.
В то время как в Одессе с выплатой в 10.000 грн ежемесячно уже можно выбирать жилье среди однокомнатных с современным ремонтом, а за 20.000 грн уже есть варианты на несколько комнат.
Какой средний размер ежемесячных выплат по программе «єОселя»?
Аналитики ЛУН посчитали, что при минимальном первом взносе 20% средняя ежемесячная выплата по программе «єОселя» (7% годовых) за 1-комнатную в Киеве составит 16 000 грн, за двухкомнатную — примерно 27 000 грн, трехкомнатную — 36 000 грн ежемесячно.
Во Львове это будет 17 000 грн в среднем за 1-комнатную, две комнаты уже примерно 23 000 грн, трехкомнатную — в районе 24 000 грн по программе 7% годовых.
В Одессе за одну комнату придется платить в среднем 10 000 гривен, 2-к — 17 000, 3к — 25 000.
В Днепре 1к — 12 000 грн, 2к — 16 000 грн, 3к — 26 000 грн.
Ивано-Франковск: 1к — всего 6 000 грн ежемесячно за однокомнатную в среднем, 2к — 8 000 грн, а за 3-комнатную 10 000 гривен ежемесячно.
Насколько выгодна государственная льготная программа
«За все годы существования ипотеки в Украине не было столь выгодных условий на приобретение жилья. Реальная процентная ставка в 7% плюс страховые платежи, даже при расширении программы ощутимо меньше учетной ставки Нацбанка (22%) и меньше прогнозируемого уровня инфляции (10,6%). Переводя с языка денег, можно сказать, что в рамках льготной ипотеки правительство даже доплачивает вам, чтоб вы могли приобрести жилье. И действительно, программа в первую очередь направлена на тех, кто другим путем не сможет приобрести недвижимость в Украине», — говорит маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский.
Справка Finance.ua:
С 1 августа 2023 года в Украине новые группы населения могут воспользоваться льготной ипотекой «єОселя». К военнослужащим, медикам, научным сотрудникам и учителям присоединились еще и следующие категории:
- ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- внутренне перемещенные лица;
- другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или ее площадь меньше 52,5 кв. м для семьи с одного человека и +21 кв. м на каждого следующего члена семьи.
Ключевое отличие именно для новых групп:
- ипотека 7% годовых (для прошлых групп — 3%);
- возраст дома не старше 3 лет (было до 10 лет), или строящийся (здесь без изменений)
При покупке на первичке от застройщика дополнительных требований к домам нет.
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