Чистая прибыль банков выросла почти в семь раз — Гетманцев (инфографика) Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Чистая прибыль банков выросла почти в семь раз — Гетманцев (инфографика)

По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 составил 130,55 млрд грн, в т. ч. в ноябре — 7,85 млрд грн.

Об этом сообщил глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

В ноябре имело место определенное замедление наращивания прибыли банками из-за увеличения отчислений в резервы под возможные убытки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом такие отчисления меньше в 13 раз.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банков выросла в 6,7 раза, за 11 месяцев 2021 года — в 2 раза.

Банки остаются высокодоходными и операционно эффективными:

Основа этой доходности в 2023 году — значительный процентный доход, полученный прежде всего благодаря безрисковым вложениям в государственные ценные бумаги (ОВГЗ и депозитные сертификаты) и умеренные отчисления в резервы.

По данным НБУ, чистая процентная маржа банков за 10 месяцев составила 8% (по сравнению с 7% и 6% за аналогичные периоды двух предыдущих лет соответственно).

Рентабельность капитала банковской системы (чистая прибыль к собственному капиталу) за 11 месяцев этого года — 52,8% (против 9,3% за 11 месяцев 2022 года, 32,9% за аналогичный период 2021 года).

Ранее писали, что в Украине в 2024 году могут подешеветь кредиты. При благоприятных условиях ставки снизятся в среднем на 3−4%. Однако упадут и проценты по депозитам на 2−3%, хотя вклады все равно будут покрывать инфляцию.

Такой прогноз озвучил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Oboz.ua. По его словам, при стабильной экономической ситуации Национальный банк может вновь снизить учетную ставку, а значит, средства, которые будут привлекать банки для развития собственных кредитных продуктов, станут дешевле.

Справка Finance.ua:

Напомним, банки активизировали кредитование бизнеса и населения, отмечено в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности.

Финансовый сектор работал в благоприятных условиях, со значительно выше ожидаемого приростом ВВП и замедлением инфляции. Учетная ставка снижалась, но оставила привлекательными гривневые сбережения. Переход к управляемой гибкости обменного курса прошел успешно, не вызвав рисков для валютного рынка и финансового сектора. Однако полномасштабная война остается ключевым риском, отметили в НБУ.

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