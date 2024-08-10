С начала года налоговые поступления от игорного бизнеса увеличились почти в три раза — Гетманцев Сегодня 18:08 — Казна и Политика

С начала года налоговые поступления от игорного бизнеса увеличились почти в три раза — Гетманцев

За семь месяцев 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниbл Гетманцев.

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«Анализируя июль 2024 года, есть подтверждение тенденции. Поступления составили — 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем было в июле 2023-го», — уточнил нардеп.

Он подчеркнул, что игорный бизнес является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) до сих пор не запустила соответствующую систему онлайн-мониторинга.

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Напомним, по данным Опендатабот, более 7,8 тысячи украинцев находятся в Реестре лудоманов? по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024 года.

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