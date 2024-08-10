С начала года налоговые поступления от игорного бизнеса увеличились почти в три раза — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года налоговые поступления от игорного бизнеса увеличились почти в три раза — Гетманцев

Казна и Политика
18
С начала года налоговые поступления от игорного бизнеса увеличились почти в три раза — Гетманцев
С начала года налоговые поступления от игорного бизнеса увеличились почти в три раза — Гетманцев
За семь месяцев 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниbл Гетманцев.
Читайте также
«Анализируя июль 2024 года, есть подтверждение тенденции. Поступления составили — 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем было в июле 2023-го», — уточнил нардеп.
Он подчеркнул, что игорный бизнес является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.
В то же время Гетманцев подчеркнул, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) до сих пор не запустила соответствующую систему онлайн-мониторинга.
Читайте также
Напомним, по данным Опендатабот, более 7,8 тысячи украинцев находятся в Реестре лудоманов? по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024 года.

Как работают онлайн-казино и почему это проблема для Украины?

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.