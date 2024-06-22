Киберполиция предупреждает об опасности с нелегальными онлайн-казино: как уберечься — Finance.ua
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Киберполиция предупреждает об опасности с нелегальными онлайн-казино: как уберечься

Личные финансы
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Киберполиция предупреждает об опасности с нелегальными онлайн-казино: как уберечься
Киберполиция предупреждает об опасности с нелегальными онлайн-казино: как уберечься
Согласно недавнему Указу Президента Украины вводится в действие решение СНБОУ «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». Однако закон, к сожалению, никак не может регулировать деятельность нелегальных казино.
Работники киберполиции рассказывают, как уберечься от нелегальных онлайн-казино.
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Нелегальные онлайн-казино, кроме неуплаты налогов, также создают значительные риски для кибербезопасности клиентов, включая риск мошенничества, нарушение правил игры, финансирование преступных группировок, похищение денег и данных игроков, риск заразить ваши гаджеты опасными вирусными программами.

Как уберечься

Нелегальные онлайн-казино используют разные методы рекламы своих услуг. В частности, это и баннеры на сайтах, реклама в соцсетях и мессенджерах.
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Также менеджеры игорных заведений могут использовать метод социальной инженерии и звонить по телефону гражданам с разными «выгодными» предложениями, обещая прислать ссылку для получения «бонусов».
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, киберполиция советует:
  • проверяйте легальность казино через официальный реестр КРАИЛ;
  • избегайте ввода конфиденциальной информации на подозрительных сайтах;
  • не переходите по ссылкам из неизвестных источников;
  • используйте только официальные приложения;
  • используйте современные антивирусные программы и регулярно обновляйте их.
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По материалам:
Finance.ua
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