Киберполиция предупреждает об опасности с нелегальными онлайн-казино: как уберечься — Finance.ua

Киберполиция предупреждает об опасности с нелегальными онлайн-казино: как уберечься Сегодня 15:22 — Личные финансы

Киберполиция предупреждает об опасности с нелегальными онлайн-казино: как уберечься

Согласно недавнему Указу Президента Украины вводится в действие решение СНБОУ «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». Однако закон, к сожалению, никак не может регулировать деятельность нелегальных казино.

Работники киберполиции рассказывают , как уберечься от нелегальных онлайн-казино.

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Нелегальные онлайн-казино, кроме неуплаты налогов, также создают значительные риски для кибербезопасности клиентов, включая риск мошенничества, нарушение правил игры, финансирование преступных группировок, похищение денег и данных игроков, риск заразить ваши гаджеты опасными вирусными программами.

Как уберечься

Нелегальные онлайн-казино используют разные методы рекламы своих услуг. В частности, это и баннеры на сайтах, реклама в соцсетях и мессенджерах.

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Также менеджеры игорных заведений могут использовать метод социальной инженерии и звонить по телефону гражданам с разными «выгодными» предложениями, обещая прислать ссылку для получения «бонусов».

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, киберполиция советует:

проверяйте легальность казино через официальный реестр КРАИЛ;

избегайте ввода конфиденциальной информации на подозрительных сайтах;

не переходите по ссылкам из неизвестных источников;

используйте только официальные приложения;

используйте современные антивирусные программы и регулярно обновляйте их.

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