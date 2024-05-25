Сколько онлайн-казино заблокировали с начала года — Finance.ua

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Сколько онлайн-казино заблокировали с начала года

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Сколько онлайн-казино заблокировали с начала года
Сколько онлайн-казино заблокировали с начала года, Фото: Getty Images
С начала года правоохранители заблокировали 600 сайтов, на которых размещались ресурсы нелегальных онлайн-казино
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
В сообщении указано, что почти каждый день правоохранительные органы блокируют сайты, на которых размещаются ресурсы с нелегальными онлайн-казино.
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В настоящее время расследуется 450 уголовных производств по фактам незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей.

Штраф за организацию нелегальных игр

«Максимальная мера наказания за организацию нелегальных азартных игр предусматривает штраф в размере 850 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — сообщили прокуроры в эфире национального телемарафона.
Недавно правоохранители разоблачили подпольное казино в жилом комплексе в Киеве, где изъяли более 50 игровых автоматов.
Однако наиболее резонансным стал случай разоблачения организации нелегального игорного бизнеса учредителями и должностными лицами одного из банков.
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«Они использовали логотипы известных брендов и зеркальные сайты. Банк привлек средства игроков в сумме около 5 млрд грн, которые в дальнейшем легализовали. Преступная схема была раскрыта правоохранителями, финансовое учреждение прекратило свою деятельность», — отмечает прокурор Офиса Генпрокурора Артем Бояренко.
Он отметил, что от нелегальных онлайн-казино страдает не только бюджет, недополучая налоги, но и сами игроки. Ведь они никак не застрахованы от мошенничества в нелегальных игорных заведениях.

Как работают онлайн-казино и почему это проблема для Украины?

По материалам:
Finance.ua
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