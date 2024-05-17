Кабмин ввел ограничение на работу онлайн-казино в Украине — Finance.ua

Кабмин ввел ограничение на работу онлайн-казино в Украине Сегодня 20:19 — Казна и Политика

Кабмин ввел ограничение на работу онлайн-казино в Украине

Кабинет Министров на своем заседании 17 мая принял решение ввести ограничение на рекламу азартных игр и торговых марок, под которыми ведется деятельность по проведению азартных игр, в том числе с использованием символики Вооруженных Сил Украины — до того, как новый закон об азартных играх вступит в силу.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Принято решение во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20.04.2024 „О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет“, введенного в действие Указом Президента Украины от 20.04.2024 N 234, до вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствовании государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, но не позднее окончания действия правового режима военного положения, установить порядок ограничения рекламы азартных игр, осуществляемый путем ограничения распространения рекламы азартных игр, рекламы торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также распространение соответствующего контекстного материала», — написал Мельничук в Telegram.

Установлено, что:

регистрация организаторами азартных игр в сети Интернет нескольких клиентских счетов для одного игрока запрещена;

во время проведения азартных игр в Интернете организаторы азартных игр обязаны: ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока;

после регистрации игрока в онлайн-системе организатора азартных игр или до момента принятия ставки получить от игрока информацию:

о лимите средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (суток, недели, месяца) и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;

о максимальном времени непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимальном времени его участия в азартной игре в течение недели и установить выбранное время участия в игре.

УНН По материалам:

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