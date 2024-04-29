Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен — нардеп — Finance.ua
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Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен — нардеп

Личные финансы
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Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен — нардеп
Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен — нардеп
Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен.
Об этом в ходе телемарафона «Єдині новини» сообщил народный депутат Алексей Леонов.
«Есть такая жуткая цифра, она была еще до войны, что почти 18% суицидальных случаев в ВСУ были совершены военнослужащими с игровою зависимостью и значительной финансовой задолженностью», — отметил Леонов.

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Напомним, указ президента касательно игорного бизнеса предусматривает:
  • разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и других военных формирований;
  • запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;
  • обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;
  • внедрить государственную систему онлайн-мониторинга;
  • провести национальную информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр, блокировку нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.
Также главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных по доступу к онлайн-казино.
СБУ должна в течение двух месяцев провести проверки организаторов азартных игр.
Нацбанку в течение двух месяцев необходимо утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх.
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Минцифры должны провести в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в их магазинах приложений.
Министерство здравоохранения в течение трех месяцев должно создать клинический протокол лечения от игровой зависимости.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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