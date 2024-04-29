Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен — нардеп Сегодня 12:21 — Личные финансы

Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен — нардеп

Ежедневные траты украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен.

Об этом в ходе телемарафона «Єдині новини» сообщил народный депутат Алексей Леонов.

«Есть такая жуткая цифра, она была еще до войны, что почти 18% суицидальных случаев в ВСУ были совершены военнослужащими с игровою зависимостью и значительной финансовой задолженностью», — отметил Леонов.

Напомним, указ президента касательно игорного бизнеса предусматривает:

разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и других военных формирований;

запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;

обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;

внедрить государственную систему онлайн-мониторинга;

провести национальную информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр, блокировку нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.

Также главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных по доступу к онлайн-казино.

СБУ должна в течение двух месяцев провести проверки организаторов азартных игр.

Нацбанку в течение двух месяцев необходимо утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх.

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Минцифры должны провести в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в их магазинах приложений.

Министерство здравоохранения в течение трех месяцев должно создать клинический протокол лечения от игровой зависимости.

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