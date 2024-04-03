Зеленский анонсировал усиление контроля за деятельностью онлайн-казино — Finance.ua

Зеленский анонсировал усиление контроля за деятельностью онлайн-казино Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Зеленский анонсировал усиление контроля за деятельностью онлайн-казино

Власти подготовят меры по контролю онлайн-казино. Об этом накануне сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с представителями СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО.

Об этом пишет Forbes.

«Провел совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино. Содержательные были доклады», — отметил президент.

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Зеленский сообщил, что уже готовятся соответствующие шаги, которые «добавят необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом».

В конце марта военнослужащий 59 бригады ВСУ Павел Петриченко зарегистрировал петицию с просьбой к президенту обратить внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит украинской армии и обществу. Петиция за день набрала более 26 000 голосов.

После этого президент поручил главе СБУ, Госспецсвязи, Минцифри, а также секретарю СНБО собрать аналитику по работе онлайн-казино и предложить решение.

Доход компаний, которые занимаются организацией игорного бизнеса и имеют соответствующие лицензии Нацкомиссии (КРАИЛ), в 2023 году составил почти 53 млрд грн.

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