Зеленский подписал закон о налогообложении на доходы онлайн-казино — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о налогообложении на доходы онлайн-казино

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о налогообложении на доходы онлайн-казино
Зеленский подписал закон о налогообложении на доходы онлайн-казино
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.
Закон опубликован на сайте Верховной Рады.
Валовой игровой доход (gross gaming revenue, GGR) — сумма всех денег, заработанных казино на проигрышах игроков за определенный период времени. Определяется он вычетом выигрышей из общей суммы всех ставок.
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В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, которая позволила игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая всего 2% единого налога с оборота.
На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, значительно снизивший отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн налогов в день, после — до 23 000 грн.
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В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Это привело к тому, что игорный бизнес за половину 2023 года уплатил в четыре раза больше налогов, чем в 2022 году.
Напомним, президент также подписал закон № 9311−1-д об оптимизации структуры собственности оператора газотранспортной системы Украины.
Кроме того, Зеленский подписал новый закон «О кредитных союзах». Документ вступает в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится в действие с 1 января 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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