Игорный бизнес должен доплатить до 7 млрд грн налогов за 2022 год — Гетманцев Сегодня 15:19 — Казна и Политика

Игорный бизнес должен доплатить до 7 млрд грн налогов за 2022 год — Гетманцев

Вопрос заниженных налоговых платежей игорного бизнеса в 2022 году остается открытым, компании должны доплатить в бюджет миллиарды гривен, заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Подавляющее большинство операторов уже работают «вбелую» и платят несравнимые с прошлым годом налоги в государственный бюджет. Но мы должны усиливать это давление и постоянно мониторить их деятельность на предмет соответствия законодательству. И заставить уплатить их деньги за 2022 год — это для меня принципиальный вопрос «, — сказал Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Как уточнил глава комитета, в этом году ожидаются платежи игорного бизнеса в бюджет на уровне примерно 7 млрд грн и столько же должно быть в 2022-м.

Гетманцев отметил, что есть субъекты рынка, которые уже прекратили деятельность и не заплатят налоги, однако в таком случае, по его мнению, относительно них должны работать правоохранительные органы.

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Он также сообщил, что инициирует внесение изменений в закон об игорном бизнесе, согласно которым дополнительным основанием для аннулирования лицензии является налоговый долг плательщика, чтобы компания не смогла продолжать работу, не уплатив налоги.

Что касается Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), то Гетманцев считает, что после возобновления после полугодового перерыва кворума пока рано говорить о полноценном возобновлении работы регулятора рынка.

«Мне кажется, что наш комитет был больше всего заинтересован в восстановлении этого кворума. Потому что мы приняли изменения в закон, давили публично, чтобы они, наконец, собрались. Поэтому говорить о полноценном возобновлении работы КРАИЛ еще точно рано. Мы будем следить очень плотно, тщательно за работой Комиссии и не будем давать возможности совершать те или иные ошибки», — подчеркнул он.

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По словам главы парламентского комитета, некоторые вопросы о продолжении работы на украинском рынке операторов со связями с рф нуждаются в дополнительном выяснении, но уже с сентября стартуют проверки налоговой.

«Думаю, что там будет очень много интересного относительно тех хозяйствующих субъектов, которые соответствующие нарушения допустили», — добавил Гетманцев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил, что игорный бизнес Украины в январе-июне 2023 года уплатил 2,94 млрд грн налогов, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. По оценкам Железняка, госбюджет в прошлом году получил лишь 1,056 млрд грн доходов от игорного бизнеса, хотя перед легализацией рынка было анонсировано поступление не менее 12 млрд грн в год.

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