В 14 раз больше: игорный бизнес после отмены льгот нарастил отчисления в бюджет — Finance.ua
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В 14 раз больше: игорный бизнес после отмены льгот нарастил отчисления в бюджет

Казна и Политика
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В 14 раз больше: игорный бизнес после отмены льгот нарастил отчисления в бюджет
В 14 раз больше: игорный бизнес после отмены льгот нарастил отчисления в бюджет
Игорный бизнес после отмены налоговых льгот и борьбы со схемами за шесть месяцев этого года принес в государственный бюджет в 14 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году — 2,94 млрд грн налогов.
Такую статистику привел народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк.
«Игорный бизнес и налоги. Результат за 6 месяцев 2023-го следующий: уже 2,94 млрд грн налогов. То есть в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022-го», — написал Железняк.
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Он отметил, что за первое полугодие 2022 года игорный бизнес принес в бюджет всего 209 млн грн. По его словам, «большинство операторов сидели на льготе „2%“ и занимались мискодингом», а наращивание отчислений в бюджет произошло после того, как эту льготу законом забрали и занялись схемами уклонения от налогов через мискодинг.
«За июнь собрано 562 млн грн», — добавил нардеп.

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Железняк также рассказал о поступлениях в бюджет за год после отмены льгот на растаможку автомобилей. «Прошел год, можем проверить уже результат за год (01.07.2022−01.07.23), завезено с растаможкой было: 255 798 транспортных средств. Поступление в Бюджет от ввоза транспортных средств: 35,32 млрд грн», — указал он.
По материалам:
УНН
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