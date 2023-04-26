Игорный бизнес за 3 месяца 2023 уплатил 1 млрд грн налогов — Finance.ua

Игорный бизнес за 3 месяца 2023 уплатил 1 млрд грн налогов Сегодня 08:36 — Казна и Политика

Игорный бизнес за 3 месяца 2023 уплатил 1 млрд грн налогов

Игорный бизнес Украины в январе-марте 2023 года уплатил 1 млрд грн налогов — это в 5 раз больше, чем за весь 2021 год, когда сумма налогов от гемблинга составила 204 млн грн.

Такие данные приводит канал UA War Infographics

Даже учитывая девальвацию гривны с 27 грн/$ до 38 грн/$, превышение составляет почти 3,5 раза.

«Благодаря общественной огласке и ликвидации схем уклонения от уплаты налогов „игорка“ начала выходить из тени», — комментирует Центр экономической стратегии.

В то же время в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей поделилась тенденциями из Реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

По состоянию на апрель 2023 года Реестр содержит актуальные сведения относительно 687 человек. За весь период с начала его запуска были внесены:

195 человек — за 2021 год;

315 человек — за 2022 год;

245 человек — за 3 месяца 2023 года.

Из имеющихся в Реестре данных уже можно проследить отдельные тенденции:

в категориях «от 21 до 30 лет» и «от 31 до 40 лет» в Реестр внесены 272 и 278 человек соответственно. По категории «от 41 до 50 лет» было внесено 104 записи. Меньше всего записей в категории «51 год и более» — 33;

в настоящее время в Реестре содержится 643 записи о мужчинах, а 44 — о женщинах;



большинство записей, внесенных в Реестр, — на основании заявлений о самоограничении: 686 записей;



заявления на ограничение подавались преимущественно родственниками (матерью — 45 заявлений; отцом — 8 заявлений) и женами (13 заявлений) игроков.



Напомним, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подсчитала, что в январе-марте 2023 года госбюджет Украины получил 522 млн грн только платы за лицензии от игорного бизнеса.

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