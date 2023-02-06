Зеленский лишил игорный бизнес налоговых льгот — Finance.ua

Зеленский лишил игорный бизнес налоговых льгот Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Зеленский лишил игорный бизнес налоговых льгот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, подписал законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот. Новшество вступает в силу через день после публикации.

Об этом написал в своем Telegram-канале автор законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»). Законопроектом № 8079 предусматривается возврат ограничений для игорного бизнеса.

Так, снова вводится запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей) и пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Железняк добавил, что также есть изменения об улучшении ситуации с налоговыми накладными:

Уменьшение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных — в 2-5 раз (с 10-20-30-40-50% до 2-5-10-15-25% от суммы НДС). Продолжение времени работы электронных сервисов для регистрации накладных — с 8:00 до 20:00. Продление сроков регистрации налоговых накладных — на 3-5 дней. Операционный день для регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки продлен — с 00:00 до 24:00. Если в определенные сроки плательщику не поступает квитанция с решением, то НН автоматически регистрируется в Едином реестре.

Из-за налоговых льгот поступления в бюджет от игорного бизнеса составили всего 53 млн грн, отмечал ранее Железняк. Кроме того, нардеп объяснил, как игорный бизнес занижает или вообще не платит налоги. Речь идет о т.н. мискодинге.

«Игрок платит не официально на счет онлайн-казино, а на другой счет (например, за какую-то услугу онлайн-магазина), который в конечном итоге оказывается вообще картой другого человека. Собранные онлайн-платежи затем по цепочке используются, чтобы платить зарплату в больших розничных сетях, отбеливать «черное зерно», — отметил Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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