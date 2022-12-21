За время войны игорный бизнес перечислил в госбюджет всего 33 млн гривен, — Разумков Сегодня 07:49 — Казна и Политика

За время войны игорный бизнес перечислил в госбюджет всего 33 млн гривен, — Разумков

За все время с начала полномасштабного вторжения игорный бизнес, который сейчас находится на льготном налогообложении, перечислил в государственный бюджет 33 миллиона гривен.

Об этом в интервью «Политарене» сообщил народный депутат, бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк вносил в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения для игорного бизнеса, однако партия «Слуга народа» не проголосовала за него в целом.

«Игорный бизнес продолжает платить 2% от прибыли. За время войны игорный бизнес перечислил в бюджет „аж“ 33 млн гривен», — сообщил Разумков.

По его словам, игорный бизнес слишком прибыльный, чтобы платить только 2% налогов.

Напомним, в начале ноября Парламент поддержал законопроект № 8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения в первом чтении.

Позже комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс относительно запрета нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения 2%.

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