В июле 2023 года игорный бизнес принес в бюджет почти 400 млн грн — Железняк Сегодня 05:17 — Казна и Политика

В июле 2023 года игорный бизнес принес в бюджет почти 400 млн грн — Железняк

В июле 2023 года поступления в государственный бюджет от игорного бизнеса составили 395,6 млн грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Эта сумма в два раза превышает поступления за все месяцы 2021 года. Но если сравнить с подобным периодом за март 2023 года, то тогда в бюджет поступило 482 млн грн. То есть падение составило почти 100 млн грн.

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«Сейчас делаем подробный анализ, но уже вижу, что по некоторым операторам большое падение по НДФЛ по выигрышу. И уже вижу, как это будет быстро исправлено в сторону государства», — отметил Железняк.

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