В июле 2023 года игорный бизнес принес в бюджет почти 400 млн грн — Железняк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В июле 2023 года игорный бизнес принес в бюджет почти 400 млн грн — Железняк

Казна и Политика
10
В июле 2023 года игорный бизнес принес в бюджет почти 400 млн грн — Железняк
В июле 2023 года игорный бизнес принес в бюджет почти 400 млн грн — Железняк
В июле 2023 года поступления в государственный бюджет от игорного бизнеса составили 395,6 млн грн.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Эта сумма в два раза превышает поступления за все месяцы 2021 года. Но если сравнить с подобным периодом за март 2023 года, то тогда в бюджет поступило 482 млн грн. То есть падение составило почти 100 млн грн.
Читайте также
«Сейчас делаем подробный анализ, но уже вижу, что по некоторым операторам большое падение по НДФЛ по выигрышу. И уже вижу, как это будет быстро исправлено в сторону государства», — отметил Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.