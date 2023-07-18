В Киеве банк помог онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн, — БЕБ — Finance.ua
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В Киеве банк помог онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн, — БЕБ

Криминал
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Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ разоблачили масштабную схему легализации денег, полученных от незаконного игорного бизнеса. К схеме причастны владельцы и должностные лица одного из коммерческих банков Киева, которые помогли подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн.

Как работала схема

Как говорится в сообщении, для реализации преступной схемы группа лиц создала более 20 подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, открывших счета в упомянутом финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа указывалась оплата несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы схемы получали свой «процент», который обналичивался через аффилированные коммерческие структуры.
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В настоящее время на основании собранных доказательств троих топ-менеджеров банка, среди которых — его совладелица, детективы БЭБ уведомили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного производства. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и полный круг причастных к схеме. В марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.
По материалам:
Finance.ua
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