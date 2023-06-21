БЭБ раскрыло схему присвоения 2,2 млн грн из международных грантовых программ — Finance.ua

БЭБ раскрыло схему присвоения 2,2 млн грн из международных грантовых программ
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области уведомили о подозрении двоих фигурантов уголовного производства по факту присвоения средств, полученных в рамках международных грантовых программ.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствие установило, что должностные лица фирмы-подрядчика, действуя в сговоре с представителем заказчика, подписали акты выполненных работ при строительстве реабилитационного центра, хотя работы на объекте были выполнены не в полном объеме.
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Таким образом, лица завладели денежными средствами в размере более 2,2 млн гривен.
Упомянутые лица уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191
У К Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
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