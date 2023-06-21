БЭБ раскрыло схему присвоения 2,2 млн грн из международных грантовых программ — Finance.ua

БЭБ раскрыло схему присвоения 2,2 млн грн из международных грантовых программ Сегодня 06:36 — Криминал

БЭБ раскрыло схему присвоения 2,2 млн грн из международных грантовых программ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области уведомили о подозрении двоих фигурантов уголовного производства по факту присвоения средств, полученных в рамках международных грантовых программ.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица фирмы-подрядчика, действуя в сговоре с представителем заказчика, подписали акты выполненных работ при строительстве реабилитационного центра, хотя работы на объекте были выполнены не в полном объеме.

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Таким образом, лица завладели денежными средствами в размере более 2,2 млн гривен.

Упомянутые лица уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 У К Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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