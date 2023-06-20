Полиция разоблачила нелегальный НПЗ на Днепропетровщине и схему сбыта фальсификата по всей стране — Finance.ua

Полиция разоблачила нелегальный НПЗ на Днепропетровщине и схему сбыта фальсификата по всей стране Сегодня 12:39 — Криминал

Полиция разоблачила нелегальный НПЗ на Днепропетровщине и схему сбыта фальсификата по всей стране, Фото: npu.gov.ua

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод, который ежемесячно зарабатывал на махинациях с горючим до 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

В преступной схеме были задействованы руководители нефтеперерабатывающего завода, автозаправочных станций, коммерческих структур, через которые «отмывали» деньги и сбывали фальсификат.

Для производства фальсифицированного горючего организаторы схемы использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов области, которые позволяли получать до 500 тонн горючего ежемесячно. По предварительным данным, сырье для горючего дельцы похищали из нефтепроводов и поставляли на нелегальный завод. В дальнейшем, после переработки нефти, для увеличения октанового числа добавляли в сырье растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещено использовать в производстве горючего в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

Фото: npu.gov.ua

В целях маскировки преступной деятельности руководство нефтеперерабатывающего завода заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами. Согласно соглашениям, последним продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата. Кроме того, чтобы скрыть реальную прибыль, вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.

Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывали предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным.

Фото: npu.gov.ua

Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки. Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн грн ежемесячной прибыли, а незаконная маржа «бизнесменов» составляла 20 грн с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно, по местам проживания фигурантов, в автомобилях, принадлежащих им, офисах предприятий, НПЗ и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного горючего. Изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, авто фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс. евро и 1,4 млн долл. США. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн.

На производственные мощности незаконного НПЗ, АЗС, счета коммерческих структур, задействованных в сделках, наложен арест. Кроме того, решается вопрос о наложении ареста и на изъятый ​​фальсификат, а также избрании подозреваемым мер пресечения.

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