В МВФ объяснили, почему Украина должна повысить налоги — Finance.ua

В МВФ объяснили, почему Украина должна повысить налоги Сегодня 11:04 — Казна и Политика

В МВФ объяснили, почему Украина должна повысить налоги

Международные доноры Украины будут воспринимать как важный сигнал прогресс в принятии налоговых изменений. В Международном валютном фонде считают нужным определенное повышение налогов в Украине.

Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грэй, организованной Центром экономической стратегии, передает hromadske.

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Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры будут восприняты как важный сигнал, пояснил глава миссии МВФ в Украине.

«Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной. Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе о налоговых изменениях, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно», — заявил Гэвин Грей.

По его мнению, международная помощь Украине, реструктуризация внешнего долга частными кредиторами и налоговая реформа являются необходимыми частями единого пакета финансовой политики.

Он считает, что правительство Украины правильно поступает, что меняет внутреннюю политику в вопросе налогов.

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«Очевидно, война будет продолжаться дольше и продолжится в следующем году. Это будет иметь последствия — бюджетные расходы будут расти, надежды на скорейшее восстановление придется отложить», — предположил представитель МВФ.

Гэвин Грэй считает, что бюджеты на 2024 и 2025 годы должны учитывать долговую устойчивость Украины. По его мнению, большинство финансирования поступит извне, но внутренний рынок Украины должен играть определенную роль.

Представитель МВФ отметил, что Украине потребуется больше внешнего финансирования в 2025 году, чем предполагали аналитики.

Справка Finance.ua:

вопрос увеличения налогов в Украине — насущный, Верховная Рада может начать его рассмотрение уже в сентябре, сказал глава украинского парламента Руслан Стефанчук;

правительство предложило парламенту пакет налоговых изменений, который не предусматривает увеличения ставки НДС. Рост этого налога привел бы к автоматическому повышению цен, что ударит по незащищенным слоям населения.



hromadske По материалам:

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