Власти отсрочили повышение налогов и планируют увеличить НДС. Новые ключевые изменения — Finance.ua

Власти отсрочили повышение налогов и планируют увеличить НДС. Новые ключевые изменения
Налоговый законопроект № 11 416 планируют доработать перед тем, как подать на рассмотрение парламента. По информации Forbes, из документа исключат налог для юридических лиц по ставке 1% от дохода. Вместо этого в планах повышение НДС.
Подробности
- Обсуждают повышение НДС на три-четыре процента — до 23−24%.
- Без изменений остается увеличение военного сбора для физических лиц и ФЛП.
- Для физлиц ставка налога увеличится с 1,5% до 5%. Для ФЛП: третья группа будет платить 1% от дохода, а остальные группы — 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц. При нынешнем уровне минимальной зарплаты (8000 грн) платить придется 800 грн в месяц.
Рассмотрение проекта в зале парламента было отсрочено. Вероятные сроки внесения в зал — начало сентября, принять документ могут в конце сентября. В таком случае новые нормы заработают не ранее октября.
Напомним, 18 июля Кабинет министров одобрил законопроект с изменениями в государственный бюджет и Налоговый кодекс. Правительство предлагает увеличить расходы на смету нынешнего года сразу на 500 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- 18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо, предусматривающий постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.
- Ранее в Украине обсуждали повышение налогов из-за серьезного дефицита государственного бюджета в части военных расходов. В частности, обсуждалось повышение военного сбора до 5%, распространение его на ФЛП и повышение НДС с 20% до 23%.
- Большинство украинцев считают нецелесообразным повышение налогов и считают, что такое повышение, если это произойдет, может привести к росту нелегального рынка продукции.
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