«Элементарная математика»: почему в Украине возрастут налоги — Finance.ua

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«Элементарная математика»: почему в Украине возрастут налоги

Личные финансы
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«Элементарная математика»: почему в Украине возрастут налоги
«Элементарная математика»: почему в Украине возрастут налоги
Вопрос увеличения налогов в Украине насущный, Верховная Рада может начать его рассмотрение уже в сентябре. Об этом в интервью «Мы-Украина» сказал глава украинского парламента Руслан Стефанчук.
Он объяснил, что все, на что воюет Украина, финансируется из государственного бюджета Украины.
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«Все остальное нам финансируют пока наши партнеры, все прочие расходы — социальную сферу, бюджетные разные расходы — это наши партнеры. Мы работаем на Вооруженные силы Украины. И мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных. Это же элементарная математика», — подчеркнул спикер.
По его словам, вопрос увеличения налогов планируется начать обсуждать с сентября, ведь этого требует ситуация на фронте.
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«Дойдет до вопроса увеличения налогов. Когда дойдет — возможно, уже начиная с сентября мы начнем говорить об этих вопросах, потому что есть необходимость как минимум выплачивать нашим военным зарплаты», — резюмировал Стефанчук.
Украина впервые с начала российского вторжения намерена повысить налоги в стране. По данным Bloomberg, налоги повысят на разные товары, начиная от топлива и табачных изделий и заканчивая продажей новых транспортных средств, чтобы подкрепить бюджет.
Повышение налогов ударит по ценам. В частности, по прогнозам НБУ, среди проинфляционных рисков — возможное введение военного сбора с доходов предприятий.
По материалам:
УНІАН
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