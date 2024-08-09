Недоплачивают налоги: В «Слуге народа» хотят усилить ответственность за неофициальную аренду жилья — Finance.ua
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Недоплачивают налоги: В «Слуге народа» хотят усилить ответственность за неофициальную аренду жилья

Недвижимость
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Недоплачивают налоги: В «Слуге народа» хотят усилить ответственность за неофициальную аренду жилья
Недоплачивают налоги: В «Слуге народа» хотят усилить ответственность за неофициальную аренду жилья
Рынок аренды жилья в Украине остается нерегулируемым, ведь многие владельцы жилья не хотят официально декларировать доходы от аренды, избегая налогообложения.
Об этом заявил народный депутат, член комитета по правам человека Сергей Козырь в интервью Укрниформе.
«Рынок аренды жилья в Украине действительно остается нерегулируемым. Многие владельцы жилья не хотят официально декларировать доходы от аренды, избегая налогообложения», — отметил он.
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По его словам, арендодатели ищут разные способы, как скрыть средства от сдачи недвижимости в аренду.
«Знаю случаи, когда арендодатели заставляют арендаторов платить наличными или в назначении банковского перевода писать „возврат долга“, „безвозвратная финансовая помощь“. Это серьезная проблема, поскольку не только снижает поступления в бюджет, но и лишает людей правовой защиты в непредвиденных обстоятельствах», — подчеркнул политик.
Козырь заявил, что народные депутаты готовы вводить изменения, чтобы усилить ответственность за налоговые нарушения и создать условия, стимулирующие собственников легализовать аренду.
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«Нужны изменения, которые бы побудили людей официально регистрировать доходы от аренды, а государство со своей стороны должно обеспечить дополнительные защитные механизмы и определенные привилегии в налогообложении тем, кто сделает это самостоятельно и своевременно», — акцентировал парламентарий.
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По материалам:
Укрінформ
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