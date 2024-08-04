В каких регионах Украины больше всего выросли цены на недвижимость: аренда и покупка — Finance.ua

В каких регионах Украины больше всего выросли цены на недвижимость: аренда и покупка Сегодня 21:21 — Недвижимость

В каких регионах Украины больше всего выросли цены на недвижимость: аренда и покупка

С началом полномасштабной войны в Украине запущено 422 новых жилых комплекса. Лидером по количеству новых проектов стал Львов, где запустили 121 жилой комплекс. В Киеве и Киевской области открыт 61 объект, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях — по 46, а в Тернопольской области — более 30.

Об этом рассказала директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян в рамках панельной дискуссии «Девелопмент и материалы».

Где в Украине строят больше всего

По словам Елены Унаньян, в 2021 году рынок недвижимости в Киеве и области активно развивался, где были запущены продажи 100 новых ЖК.

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Однако в 2022 году количество новых проектов снизилось на 80%. В 2023 году был зафиксирован рост в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом, но это все еще только треть уровня 2021 года.

За первые пять месяцев 2024 года было запущено 15 новых ЖК. Прогнозируется, что темпы запуска в 2024 г. останутся на уровне 2023 года.

Во Львове и области ситуация обстоит иначе. В 2022 году спад составлял всего 30%. В 2023 году количество запусков ЖК равнялось показателям 2021 года. Ожидается, что в 2024 году количество новых проектов может возрасти на 60% по сравнению с 2023 годом.

Общая ситуация на рынке

Елена Унананьян отмечает, что в настоящее время в Украине на продажу выставлено 1500 жилых комплексов, 25% из которых были запущены после начала полномасштабного вторжения.

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Ежегодно в Украине сдавали 10 млн кв. м жилья, в 2021 году этот показатель увеличился почти до 11,5 млн кв. м. В 2022 году наблюдалось снижение на 40%, а в 2023 году было сдано на 4% больше метров, чем в предыдущем году.

Больше всего квадратных метров жилья в 2023 году было сдано в Киеве и области (треть от общего объема), на втором месте — Львов и область (10%), а на третьем — Винницкая область (9%).

На вторичном рынке жилья в 2022 году продажи упали в три раза по сравнению с 2021 годом. В 2023 году они возобновились до половины уровня 2021 года. На первичном рынке продажи в 2022 году снизились в 10 раз, а в 2023 году возобновились до 20%.

Цены на жилье в Украине

Директор по развитию бизнеса ЛУН рассказала, в каких регионах больше всего выросли цены за квадратный метр в новостройках:

Черновцы: +29%;

Ровно: +33%;



Львов: +42%;



Ужгород: рост в 1,5 раза;



Ивано-Франковск: +53%.



Аренда

Что касается аренды, то в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла с 12 тыс. грн в январе 2022 года до 14 тыс. грн в 2024 году.

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Во Львове цена аренды выросла в 1,5 раза по сравнению с январем 2022 года — с 8 000 грн до 16 500 грн.

За время полномасштабной войны в Украине вырос рынок ипотечного кредитования, в частности его значительно активизировала программа «єОселя». За 2023 год выдано 6000 ипотек, а к настоящему времени — уже 11 000. Хотя 70% этих ипотек были выданы на вторичное жилье, «єОселя» намерена масштабировать ипотеку на первичный рынок.

Программа способствовала повышению интереса к покупке жилья в Украине, что, в свою очередь, поддерживает спрос на первичное жилье.

Напомним, по данным ЛУН, за июль средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла на 1,49%.

В целом цена квартиры в столичной новостройке зависит от района, количества комнат и уровня комфортабельности самого дома.

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