Новый вид аренды: будут ли цены ниже — Finance.ua

Новый вид аренды: будут ли цены ниже Сегодня 08:00 — Недвижимость

Новый вид аренды: будут ли цены ниже

В Украине в скором времени появится новый вид аренды — социальный. Речь идет о жилье в домах, принадлежащих местным общинам. Размер аренды будет значительно ниже, чем на рынке. В некоторых случаях у арендаторов появится возможность выкупа жилья.

Сейчас в Украине разрабатывают новое жилищное законодательство, рассказывает автор этих изменений, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Новое жилищное законодательство — рамочный законопроект „Об основных принципах жилищной политики“ — должен создать, в частности, ряд механизмов, которые позволят каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно будет с помощью нескольких инструментов», — рассказывает Шуляк.

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В Раде планируют создать новый вид аренды — социальный. Именно это должно изменить правила игры на рынке. В Польше, Венгрии, Германии и любой стране ЕС малоимущим предлагают аренду социального жилья. В Финляндии половина от всего сдаваемого в аренду жилья — социальное. В Дании — 20%. В Украине этот показатель в разы меньше — всего 1,5%.

«Появление в Украине такого социального жилья, во-первых, существенно изменило бы конъюнктуру рынка аренды. Поскольку цены на его аренду будут ниже, чем рыночные, частные игроки будут вынуждены пересмотреть свои — местами взятые из справочника „потолок“. Во-вторых, социальная аренда будет происходить исключительно „в белую“, а это будет означать безопасность для арендаторов», — говорит Шуляк.

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В Украине сейчас одни из самых доступных квартир. К примеру, если в Германии, согласно данным Numbeo, на среднюю зарплату можно арендовать 4,66 квартир (то есть на 10 средних зарплат — 46 квартир), то в Украине — всего 1,64 квартиры. Это самый плохой показатель в Европе.

«Не дожидаясь принятия рамочного законопроекта („Об основных принципах жилищной политики“), мы совместно с Министерством восстановления начали готовить следующий — „О социальном жилье“, в котором подробно пропишем все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопросы, что это за фонд, какое жилье будет туда входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться», — говорит председатель комитета.

Социальное жилье будет состоять из трех типов объектов:

многоэтажки, которые уже есть в собственности общин (часто они нуждаются в ремонте, восстановлении);

многоэтажки, которые построят за деньги международных партнеров;

многоэтажки, которые в будущем будут построены за счет оплаченной социальной аренды.

Для формирования этого фонда проведут инвентаризацию всех объектов, которые есть у общины. Кроме того, международные партнеры готовы предоставить для этого 200 млн евро (речь о Европейском инвестиционном банке). «И главное — платежи, которые арендаторы будут платить за социальную аренду, будут идти в фонд, из которого также будет строиться новое жилье для жилищного фонда общины», — объясняет Шуляк.

Справка Finance.ua:

Столица является одним из самых популярных городов для аренды квартиры. Стоимость жилья зависит от района столицы, а также от площади и ремонта недвижимости. Дешевле снимать квартиры в Деснянском районе Киева. Об этом свидетельствует статистика ЛУН. Стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве в среднем составляет 13 500 — 14 тыс. грн. Это на 1000 грн дороже, чем в предыдущем месяце.

Самые дешевые квартиры в Деснянском районе. Здесь цены на аренду в среднем составляют:

однокомнатные — 7 500 грн

двухкомнатные — 10 тыс. грн

Обозреватель По материалам:

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