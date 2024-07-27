За месяц подскочили цены на квартиры в новостройках в Киеве — ЛУН (инфографика) Сегодня 15:05 — Недвижимость

За месяц подскочили цены на квартиры в новостройках в Киеве — ЛУН (инфографика)

За последний месяц средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла на 1,49%. В целом цена на квартиру в столичной новостройке зависит от района, количества комнат и уровня комфортабельности самого дома.

Подробнее о состоянии первичного рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, в июле 2024 года отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках. На данный момент за квадратный метр в новостройке просят в среднем 51 тыс. гривен.

Первичный рынок

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в «эконом-классе».

К примеру, за квадратный метр в новостройке класса «премиум» придется отдать 110 тыс. гривен. Метр квадратный в новостройках бизнес-класса стоит 72 тыс. гривен, в «комфорте» — 43 тыс. гривен и в «экономе» — 40 тыс. гривен.

За последние полгода квартиры в столичных новостройках подорожали на 18,72%. Так, если в январе 2024 г. за квадратный метр на первичке просили 43 тыс. гривен, то уже в июле цена подскочила до 51 тыс. гривен.

Цены по районам

Самые дорогие квартиры на «первичке» традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за квадратный метр в новостройке 100 тыс. гривен;

в Шевченковском районе — 65 тыс. гривен;

в Подольском районе — 63 тыс. гривен;

в Голосеевском — 53 тыс. гривен.

Самые низкие цены за квадратный метр в новостройке зафиксированы в Дарницком (44 тыс. гривен) и Деснянском (40 тыс. гривен) районах Киева.

Напомним, по данным ЛУН, самым дорогим городом в июле по стоимости аренды является Ужгород — однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 17 700 грн. Это дороже, чем в столице или во Львове.

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