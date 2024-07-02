Покупка или аренда: стоит ли вкладывать средства в недвижимость в Украине — Finance.ua

Покупка или аренда: стоит ли вкладывать средства в недвижимость в Украине Сегодня 14:02 — Недвижимость

Покупка или аренда: стоит ли вкладывать средства в недвижимость в Украине

Небольшие квартиры, несмотря на войну, в Украине пользуются спросом, а цены на недвижимость в крупных городах остаются стабильными. Инвестиции в недвижимость могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе, а вот аренда жилья может дать психологический комфорт.

Об этом в интервью рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

«Вопреки войне цены на недвижимость в крупных городах, таких как Киев и Львов, остаются относительно стабильными. Спрос на небольшие квартиры продолжает расти из-за переселенцев и возвращающихся жителей», — отметила Соседка.

По ее словам, некоторые эксперты считают, что по завершении военных действий цены на недвижимость могут существенно возрасти. Это делает текущие инвестиции потенциально выгодными в долгосрочной перспективе.

В то же время эксперт напомнила, что военные действия продолжаются, и риск разрушения имущества остается высоким.

«Несмотря на улучшение систем ПВО, никто не может гарантировать полную безопасность зданий», — отметила она.

Преимущества аренды жилья

В то же время Соседка указала, что аренда жилья во время военного конфликта дает необходимую гибкость и мобильность.

«Аренда жилья дает возможность быстро сменить место жительства в случае ухудшения ситуации, что важно в условиях нестабильности», — сказала Соседка.

Кроме того, аренда позволяет избежать значительных финансовых потерь при разрушении имущества.

«Вы не будете нести ответственность за восстановление или компенсацию ущерба, связанного с разрушением недвижимости», — отметила эксперт.

Также плюсом съемного жилья является психологический комфорт.

«Жить в съемном жилье может быть психологически проще, зная, что вы можете легко переехать при необходимости», — пояснила она.

По мнению эксперта, вопрос о том, стоит ли инвестировать в недвижимость или арендовать жилье в Украине, зависит от толерантности к рискам, финансовым возможностям и долгосрочным целям каждого, кто стоит перед таким выбором.

«Если вы готовы к высоким рискам и видите потенциал долгосрочной выгоды, инвестиции могут быть оправданны. Однако для более консервативного подхода аренда жилья предоставит вам большую гибкость и снижение финансовых рисков. Важно тщательно взвесить все „за“ и „против“ и консультироваться с экспертами перед принятием решения», — посоветовала Соседка.

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УНН По материалам:

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