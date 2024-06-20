Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Одессе, Днепре, Львове — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Одессе, Днепре, Львове Сегодня 09:00 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Одессе, Днепре, Львове

Обзор цен на аренду жилья в Украине по состоянию на начало лета 2024 года демонстрирует активное развитие рынка недвижимости и постепенное увеличение стоимости жилья в новом сезоне. На это указывают многие различные факторы, в частности, увеличение социального обеспечения населения, повышение курса доллара и активная миграция населения в крупные города.

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Киев

Цены на аренду жилья в Киеве уже традиционно находятся на достаточно высоком уровне — с начала года стоимость съема жилья здесь увеличилась примерно на 15% и составляет в среднем 8800 грн. Причем, как прогнозируют эксперты, это не окончательное удорожание — его пик можно ожидать в середине августа — в начале сентября.

Однако стоит отметить, что цены на рынке недвижимости напрямую зависят от количества обстрелов и ситуации в энергосистеме Украины, поэтому есть возможность, что существенного повышения стоимости жилья все же не будет.

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Что касается конкретных цифр, то на начало лета цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве колеблется от 8 тыс. грн. до 11 тыс. грн., двухкомнатной — от 12 тыс. грн. до 15 тыс. грн., трехкомнатной — от 25 тыс. грн. Конкретная стоимость жилья зависит от многих факторов, а именно:

района;

местоположения;

типа дома (старый или новостройка);

ремонта;

количества мебели и техники;

транспортной развязки (особенно наличия вблизи дома станции);

наличия вблизи объектов социальной инфраструктуры (школы, детсада и т. п. ).

То есть аренда квартиры в престижном ЖК с современной техникой и свежим ремонтом будет значительно выше, чем в старом доме на Левом берегу.

Львов

Цены на аренду жилья во Львове с началом войны выросли в несколько раз и продолжают только расти. Это связано, в первую очередь, с тем, что Львовщина считается относительно спокойным регионом с минимальным количеством обстрелов, поэтому ее часто выбирают для постоянного проживания переселенцы с Востока.

Кроме того, у нее высокая туристическая привлекательность — ежегодно посещают тысячи туристов из всех регионов страны и из-за рубежа.

Однокомнатную квартиру в центре Львова можно снять в среднем за 8 тыс. грн, однако на рынке есть предложения и со значительно более высокой ценой — 15−18 тыс. грн.

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Одесса

Вместе с тем двухкомнатные квартиры сдаются от 12 тыс. грн до 27 тыс. грн, а трехкомнатные — от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн.

Цены на аренду жилья в Одессе с началом лета традиционно растут, однако из-за отсутствия официального «сезона» это подорожание не столь существенно (по сравнению с довоенными годами. — Ред.). Стоимость найма однокомнатной квартиры составляет около 7 тыс. грн, двухкомнатной — 9 тыс. грн, трехкомнатной — 12 тыс. грн.

Однако, стоит отметить, что рынок недвижимости в Одессе достаточно специфичный, ведь летом найти объявления о долгосрочной аренде жилья практически невозможно. Обычно в «сезон» квартиры сдаются посуточно, а их стоимость зависит от количества спальных мест.

В среднем небольшую квартиру-студию для 3 человек можно снять за 500−1000 в сутки.

Днепр

Интересно, что цены на аренду жилья в Днепре, несмотря на регулярные обстрелы, продолжают расти.

Так, по данным Госкомстата, за первые пять месяцев 2024 года они выросли примерно на 12% - до 7 500 грн за однокомнатную квартиру. Причем это касается самых дешевых предложений — снимать жилье в центре города в новостройке будет стоить не менее 15−16 тыс. гривен в месяц.

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Двухкомнатные квартиры стоят 9,5−20 тыс. грн, а трехкомнатные — 12−25 тыс. грн.

Однако своего пика цены на аренду жилья в Днепре достигнут в конце августа — в это время в город вернутся студенты и сезонные работники.

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Справка Finance.ua:

По сравнению с аналогичными показателями за 2022−23 годы средний бюджет на покупку недвижимости вырос, а арендаторы, наоборот, стали более экономными. Об этом свидетельствуют результаты опроса Dim.ria. Украинцы постепенно возвращаются из-за границы и других регионов в родные города: теперь дома находятся 76% опрошенных против 65% в 2022 году и 70% в 2023 году.

В этом году средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными в прошлом году. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за ​​$50−80 тысяч.

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