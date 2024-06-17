Новый тренд вытесняет Airbnb с рынка жилья для туристов — Finance.ua

Новый тренд вытесняет Airbnb с рынка жилья для туристов Сегодня 21:12 — Недвижимость

Новый тренд вытесняет Airbnb с рынка жилья для туристов

В течение многих лет платформа Airbnb, позволяющая туристам на краткосрочный период арендовать у частных владельцев квартиру или дом на время отпуска, оставалась одним из самых популярных вариантов поиска жилья. Однако в некоторых городах цены на сервисе стали настолько высокими, что вынудили путешественников задуматься о целесообразности его использования.

Впрочем, в последнее время у Airbnb появился серьезный конкурент — так называемый «обмен домами», набирающий все большую популярность. Суть его состоит в том, что владельцы жилья, уезжая из своего дома на определенное время, предлагают пожить в нем практически бесплатно другим людям — вместо этого они получают возможность так же пожить определенное время в чужом доме.

Как работает обмен жильем

Как пишет Bloomberg , предлагать свой дом в обмен на проживание в чужом — далеко не новая концепция, но этот сегмент туристической индустрии, который часто не берется в расчет, процветает на фоне высокой инфляции, нормализации удаленной работы и стремительного роста цен в отелях. Этой тенденции также способствуют растущее недовольство краткосрочной арендой и усиление регулирования сдачи в аренду домов в крупных городах.

Так, все четыре компании по обмену домами — Kindred, ThirdHome, HomeExchange и Behomm, с которыми связалось издание, сообщили о двузначном или трехзначном росте в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Например, платформа Kindred с членством только по приглашению и доступом к 30 тысячам домов в 100 городах, основанная только в 2022 году, в 2023 году увеличила объем обмена домами на 800% по сравнению с прошлым годом.

Тем временем HomeExchange, основанная еще в 1992 году, насчитывающая более 170 тысяч членов в 140 странах, в 2023 году показала рост количества обменов жильем на 53%, тогда как платформа ThirdHome, рассчитанная исключительно на владельцев элитной недвижимости по цене от 500 тысяч долларов (17,5 тысячи домов в 100 странах), за прошлый год нарастила количество членов на 41%, а объем обменов — на 16%.

УНІАН По материалам:

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