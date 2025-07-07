Новостройки vs вторичка: как изменились цены и спрос в июне — Finance.ua

Новостройки vs вторичка: как изменились цены и спрос в июне Сегодня 20:01 — Недвижимость

Новостройки vs вторичка: как изменились цены и спрос в июне

В июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительный всплеск спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях.

Об этом свидетельствуют данные Dim.ria

Первичный рынок

Предложение

В июне работали 80% отделов продаж новостроек. За месяц введены в эксплуатацию 4 новостройки (7 секций) — во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Наивысшая доля сданных объектов зафиксирована в Ровенской (68%), Запорожской (56%) и Одесской (54%) областях.

Цены

Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов.

Инфографика: Dim. ria

Киев удерживает лидерство по стоимости квадратного метра — $1 407/м².

Самые дешевые новостройки в прифронтовых регионах: Запорожской и Сумской областях.

Спрос

Наибольшее падение спроса отмечено в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях.

Инфографика: Dim. ria

Значительный рост спроса с достаточной выборкой данных для анализа наблюдается только в Закарпатской области (+19%).

Вторичный рынок

Предложение

Наибольший рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне отмечался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве.

В западных регионах страны за месяц зафиксировано падение предложения.

Цены

В течение июня стоимость вторичного жилья продолжает расти почти по всей Украине. Херсонская область демонстрирует самый быстрый рост цен — +8%, хотя остается самой дешевой.

Инфографика: Dim. ria

Инфографика: Dim. ria

Инфографика: Dim. ria

Самое дорогое жилье — в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет $93,3 тыс. В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (более $140 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($50 тыс.).

Инфографика: Dim. ria

Спрос

Значительный всплеск спроса на вторичную недвижимость зафиксирована в Тернопольской (+35%), Сумской (+28%) и Ивано-Франковской (+13%) областях.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве откликов на них в июне в Киеве составило 1:2, такой же показатель фиксируется в Одесской области.

Напомним, по данным Dim. ria, украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году либо на уровне предыдущего года, либо несколько ниже бюджета. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс. В течение последнего года уменьшилось количество людей, которые планируют купить жилье свыше $50 тыс.

Эксперты OLX Недвижимость рассказали , 62% украинцев планируют или рассматривают покупку недвижимости в ближайшие 5 лет, 32% - наоборот, не планируют, у 21% точно есть такие планы, еще 6% склоняются к аренде.

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