Спрос на аренду в Украине бьет рекорды (инфографика) — Finance.ua

Спрос на аренду в Украине бьет рекорды (инфографика) Сегодня 08:02 — Личные финансы

Спрос на аренду в Украине бьет рекорды (инфографика)

В июне рынок аренды продолжал демонстрировать значительные отличия между западными, центральными и прифронтовыми регионами.

Об этом свидетельствуют данные Dim.ria

Больше всего новых объявлений появилось в Сумской (+79%) и Черниговской (+60%) областях. Однако по количественным показателям в этих регионах — самые низкие показатели предложений на рынке.

В Запорожской и Волынской областях в июне количество предложений уменьшилось на 22%. В Киеве падение составило 3% по сравнению с маем.

Цены

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость в июне составила 18,4 тыс. грн. В разрезе 1-комнатных квартир долгое время самым дорогим районом был Печерский, однако в июне лидером стал Шевченковский район — средняя стоимость составляет 23,3 тыс. грн, самым дешевым остается Деснянский — 10,2 тыс. грн.

Инфографика: Dim. ria

В большинстве регионов Украины цены на аренду колеблются в пределах нескольких процентов, исключения — Полтавская, Запорожская, Николаевская (рост на 7%), Кировоградская (-27%), Закарпатская (-8%) области.

Инфографика: Dim. ria

Спрос

В июне пользователи еще более активно искали недвижимость в аренду. По данным Dim. ria, интерес наблюдается абсолютно во всех областях Украины.

Соотношение количества объявлений об аренде и количестве откликов на них в июне в Киеве составляет 1:7, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Черкасской — 1:52.

Напомним, по данным Dim. ria, больше опрошенных украинцев стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Однако значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тысяч. грн. В то же время, 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно.

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