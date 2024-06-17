Сколько средств украинцы готовы потратить на покупку и аренду жилья в 2024 году: результаты опроса — Finance.ua

Сколько средств украинцы готовы потратить на покупку и аренду жилья в 2024 году: результаты опроса Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сколько средств украинцы готовы потратить на покупку и аренду жилья в 2024 году: результаты опроса, unsplash.com

По сравнению с аналогичными показателями за 2022−23 годы средний бюджет на покупку недвижимости вырос, а арендаторы, наоборот, стали более экономными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dim.ria

Украинцы постепенно возвращаются из-за границы и других регионов в родные города: теперь дома находятся 76% опрошенных против 65% в 2022 году и 70% в 2023 году.

Сколько украинцев хотят купить жилье

Среди опрошенных пользователей маркетплейса купить собственное жилье планирует почти треть.

Две самые распространенные цели — сменить арендованное жилье на собственное (36%) и сменить место жительства (33%).

Инфографика: Dim. ria

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичке, после них чаще всего рассматривают новостройки, а третье и четвертое место занимают частные дома на вторичном рынке и только что построенные дома соответственно. Смартквартиры в 2024 году выбирают меньше всего.

Сколько средств готовы выделить на покупку жилья

В этом году средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными в прошлом году. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за ​​$50−80 тысяч.

Инфографика: Dim. ria

Предпочтения в аренде жилья

Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидером являются квартиры на вторичке, далее новостройки и частные дома.

Сумма, которую украинцы готовы платить за арендуемое жилье, в среднем снизилась за последний год примерно на 700 грн.

Инфографика: Dim. ria

Больше всего опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Вместе с тем 41% людей отметили, что сталкиваются с трудностями при поиске жилья на свой бюджет. Следующим по распространенности челленджем является поиск жилья, в котором можно проживать с питомцами.

Инфографика: Dim. ria

Приоритеты в выборе жилья

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье как для покупки, так и для аренды, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения.

На наличие паркомест больше внимания обращают те, кто планирует покупать жилье, а наличие укрытия оказалось более важным для арендаторов.

Инфографика: Dim. ria

Сотрудничество с риелторами для проведения сделок с недвижимостью интересует в среднем меньше половины всех опрошенных. При этом сотрудничество со специалистами более актуально для тех, кто находится в поиске жилья для покупки или аренды, чем для владельцев, планирующих сдавать или продавать свои объекты.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2024 составила 6 942 гривен, с начала года цена выросла на 5,1%.;

по данным Dim. ria, в мае 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 17 853 грн, а в области — 10 375 грн. Весной средняя цена в столице не изменилась. На 23% уменьшилась средняя цена на однокомнатную квартиру в Закарпатской области и Черкасской области — на 13%;

по данным ЛУН, столица является одним из самых популярных городов для аренды квартиры. Стоимость жилья зависит от района столицы, а также от площади и ремонта недвижимости. Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе Киева.

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