Многоквартирные дома станут энергонезависимыми со скидкой 70% — Finance.ua

Многоквартирные дома станут энергонезависимыми со скидкой 70% Сегодня 20:34 — Недвижимость

Многоквартирные дома станут энергонезависимыми со скидкой 70%

ОСМД начали получать специальные энергокредиты с кешбэком от государства.

«Сейчас у нас очень большой спрос на кредиты ОСМД на проведение энергоэффективных мероприятий. Есть хорошие программы для ОСМД, по которым до 70% стоимости проекта компенсируется Фондом энергоэффективности», — сообщила первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева во время круглого стола «Энергонезависимость во время войны: как обеспечить бесперебойную работу бизнеса».

По ее словам, «Глобус» в конце 2023 года начал работать с ОСМД, а больше всего кредитов выдал в мае. «Сейчас у нас профинансировано 25 ОСМД. И мы видим рост спроса летом. Во-первых, Фонд энергоэффективности активизировался. Он запустил новую программу ГринДИМ для обеспечения энергонезависимости. Потому что предыдущая программа больше предполагала утепление и уменьшение энергетических потребностей.

В рамках новой программы предполагается установка солнечных панелей, накопителей, инверторов, комплексные решения для многоквартирных домов", — отметила она.

Речь идет о небольших суммах — 3−4 млн грн для каждого ОСМД. «Мы уже снизили ставки для ОСМД на 3 п.п., до 19% годовых», — отметила Елена Дмитриева.

ОСМД нужны комплексные решения: не только собственная энергогенерация, но и инструменты хранения электроэнергии на случай блэкаутов. «Уже июнь, и пока будет продолжаться рассмотрение заявки, то установка оборудования завершится в августе. Объективно на генерацию останется полтора — два месяца солнечных дней, а дальше, в лучшем случае — 10% от того, что может эта панель сгенерировать летом, — говорит директор департамента устойчивого развития Укргазбанка Алексей Савин. — Более уместными для ОСМД будут накопители энергии. Для работы лифтов для работы насосного оборудования им необходимы системы аккумуляции энергии. Они не снабдят энергией на недельный блэкаут, но на 2−3 дня до очередного включения помогут».

наилучшим решением может быть, когда несколько домов будут объединяться и строить собственную генерацию, газопоршневую станцию ​​или что-то другое, и производить свою автономию», — считает банкир. Солнечная генерация не спасет ОСМД от отключения, особенно зимой, подтверждает руководитель проектов — заместитель директора департамента продаж микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Денис Самчук. «Поэтомугазопоршневую станцию ​​или что-то другое, и производить свою автономию», — считает банкир.

Українські Новини По материалам:

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