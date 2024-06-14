Цена на аренду квартир в Украине: где растет (инфографика) — Finance.ua

Цена на аренду квартир в Украине: где растет (инфографика)
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2024 года составила 6 942 гривен, с начала года цена возросла на 5,1%.
Об этом сообщает Госстат.
Лидером по стоимости аренды стала Львовская область — 12 057 гривен.
На втором месте Закарпатская область — 11 772 гривны, где аренда подешевела на 8,1%.
Третье место занимает Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36% до 9785 гривен.
В Киеве аренда подорожала на 4,2% до 9093 грн. Столица сохраняет 4-е место по стоимости.
Самые низкие цены близких к фронту областях:
- Херсонской — 2 831 гривна,
- Сумской — 3 289 гривен,
- Николаевской — 3 485 гривен.
Также напомним, недвижимость в Киеве продолжает расти в цене. Медианная стоимость квартиры в новостройке столицы достигла рекордного показателя в 51 325 грн/м². Чаще всего квартиры от застройщиков в Киеве продают за 20 800 грн/м². По данным аналитики рынка M2Bomber, именно такую цену за «квадрат» в новостройке выставили 8,2% продавцов недвижимости.
Аналитический центр украинского маркетплейса Dim. ria подытожил весенний сезон 2024 года на рынке недвижимости и представил обновленный отчет.
По состоянию на май 2024 года по март 2024 года наибольшее падение количества предложения зафиксировано в Черкасской области — 42%. Также в столице количество объявлений уменьшилось на 18%. На Западе Украины зафиксирован рост количества предложений. Так, в Волынской области на 77% объявлений больше, чем было в марте 2024 года.
Справка Finance.ua:
- В каких городах ЕС самая дорогая и самая дешевая аренда квартир. Международный индекс аренды от HousingAnywhere свидетельствует о росте цен на квартиры. Так, в первом квартале 2024 г. индекс зафиксировал рост на 3,8% в годовом исчислении (за год).
- Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт неизменно входят в 10 самых дорогих городов по ценам на квартиры, комнаты и студии, что указывает на постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии.
- Арендатор имеет не только определенные права, но и обязанности перед собственником жилья. Прежде чем снимать квартиру, узнайте о правилах и обязательствах, чтобы избежать лишних финансовых затрат.
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