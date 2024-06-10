Где в Украине дороже и дешевле всего арендовать жилье (инфографика) — Finance.ua
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Где в Украине дороже и дешевле всего арендовать жилье (инфографика)

Личные финансы
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Где в Украине дороже и дешевле всего арендовать жилье (инфографика)
Где в Украине дороже и дешевле всего арендовать жилье (инфографика), unsplash.com
Аналитический центр украинского маркетплейса Dim.ria подытожил весенний сезон 2024 года на рынке недвижимости и представил обновленный отчет.
Исследование показывает, что количество предложений на рынке аренды уменьшилось в течение весеннего сезона.
По состоянию на май 2024 года по март 2024 года наибольшее падение количества предложения зафиксировано в Черкасской области — 42%. Также в столице количество объявлений уменьшилось на 18%. На Западе Украины зафиксирован рост количества предложений. Так, в Волынской области на 77% объявлений больше, чем было в марте 2024 года.

Цены

В мае 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 17 853 грн, а в области — 10 375 грн. Весной средняя цена в столице не изменилась. На 23% уменьшилась средняя цена на однокомнатную квартиру в Закарпатской области и Черкасской области — на 13%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Где снять однокомнатную квартиру дороже всего:

  • Киев — 17 853 грн;
  • Полтавская — 15 089 грн;
  • Днепропетровская — 14 944 грн;
  • Львовская область — 14 630 грн;
  • Волынская — 13 364 грн

Где снять однокомнатную квартиру дешевле всего:

  • Сумская — 5 257 грн;
  • Николаевская — 5 504 грн;
  • Херсонская — 6 000 грн;
  • Харьковская — 6 143 грн;
  • Черновицкая — 6 750 грн.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Исследование стоимости жилья по районам Киева показало, что наименьшая средняя цена жилья в Деснянском районе, где однокомнатная квартира стоит 10 036 грн. Самая высокая средняя цена в Печерском районе — 24 071 грн.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Напомним, рынок аренды жилья стабилизировался в последние полгода, цены уже не колеблются. Но первое, что влияет на рынок аренды — это миграционные процессы.
Ранее ЛУН исследовал свежий анализ от HousingAnywhere. Такие города как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт постоянно входят в топ-10 по стоимости квартир, комнат и студий и имеют постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии. Киев находится на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья.
Согласно данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2024 года составила 6 880 гривен. Но с начала года цена возросла на 4,2%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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