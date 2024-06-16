Стоимость квартир в Украине будет расти: в чем причина — Finance.ua

Стоимость квартир в Украине будет расти: в чем причина Сегодня 10:06 — Недвижимость

Стоимость квартир в Украине будет расти: в чем причина, pixabay.com

В Украине продолжают работу сотни застройщиков. Пока только в Киеве строятся 188 жилых комплексов. И несмотря на войну, себестоимость строительства растет.

Об этом пишет obozrevatel.com.

Стоимость квартир в новостройках и на вторичке

В январе прошлого года разница между квадратом в однокомнатной квартире в новостройке и на вторичке в Киеве была на уровне 2,3 тыс. грн (48,3 тыс. грн в новостройке и 50,6 тыс. грн — на вторичке). То есть на вторичке было примерно на 4,7% дороже.

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На вторичке растут гораздо быстрее, чем в новостройках. Поскольку на вторичке стоимость зафиксирована в долларах и мгновенно изменяется в гривне после удорожания валюты.

Цены в новостройках тоже зависят от курса, но формируются в зависимости от стоимости строительных работ. Хотя, когда дорожает доллар, вырастут цены и на импортные материалы, услуги некоторых подрядчиков и т. д.

В июне разница между стоимостью в новостройке и на вторичке достигла уже 15,6% (50,3 тыс. против 58,1 тыс. грн на вторичке).

Что приведет к росту цен

Стоимость недвижимости будет непременно расти и на первичном рынке. На это будут влиять, в том числе, и отключения электроэнергии.

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Застройщикам приходится либо откладывать проведение работ (что также приводит к росту стоимости), либо использовать генераторы.

«С начала этого года себестоимость строительных работ уже выросла на 10−15%. В результате валютных колебаний и увеличения стоимости перевозок дорожают материалы. Отдельная статья расходов, в текущих условиях трудно прогнозируемая, — электроэнергия. Запитать процессы на площадке от генератора очень дорого. Стоит также упомянуть о росте оплаты труда строителей», — рассказывает OBOZ.UA Анна Лаевская, коммерческий директор «Интергал-Буд».

Застройщики не могут мгновенно и значительно повысить цены, потому что потеряют покупателей.

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Поэтому вместо этого вынуждены снизить маржинальность, менять планирование — делать все, чтобы уменьшить себестоимость строительства.

Напомним, в мае 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 17 853 грн, а в области — 10 375 грн.

Весной средняя цена в столице не изменилась. На 23% уменьшилась средняя цена на однокомнатную квартиру в Закарпатской области и Черкасской области — на 13%.

Обозреватель По материалам:

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