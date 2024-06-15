Где в Европе дороже всего и дешевле всего покупать жилье — Finance.ua

Где в Европе дороже всего и дешевле всего покупать жилье Сегодня 16:07 — Недвижимость

Где в Европе дороже всего и дешевле всего покупать жилье

Наименее доступной страной для покупки жилья оказалась Словакия. Для покупки квартиры в новостройке площадью 70 кв. м. здесь нужно отложить 14,1 годовых заработных плат.

Об этом свидетельствуют данные отчета Deloitte Property Index.

На втором месте расположилась Чехия, где придется отложить 13,3 годовых заработных плат, а на третьей позиции разместилась Сербия — 11,8 годовых зарплат.

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Посредине рейтинга находятся Польша, Эстония, Литва, Хорватия и Ирландия. Для покупки аналогичной квартиры гражданам этих стран следует отложить 8−11 годовых заработных плат.

Для Нидерландов, Португалии, Великобритании, Греции, Румынии и Италии этот показатель составляет 6−8 годовых зарплат, а для Словении и Дании — 5−6 годовых зарплат.

Наиболее доступными странами оказались Норвегия и Бельгия. Для покупки квартиры в новостройке площадью 70 квадратных метров здесь хватит 5−6 годовых заработных плат.

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Где самые дорогие и самые дешевые квартиры в Европе

Стоимость недвижимости в разных странах Европы существенно разнится. К примеру, в Польше средняя цена за квадратный метр составляет 1 975 евро.

А самые низкие цены на недвижимость предлагает Босния и Герцеговина — 1237 евро за квадратный метр.

Страны Европы с самыми доступными ценами на квартиры:

Греция — 1 330 евро/кв.м;

Румыния — 1 417 евро/кв.м;



Португалия — 1 723 евро/кв.м;



Сербия — 1 785 евро/кв.м;



Словения — 1 927 евро/кв.м.



Самые высокие цены и жилье представлены в таких странах:

Австрия — 4 925 евро/кв.м;

Германия — 4 800 евро/кв.м;



Франция — 4 639 евро/кв.м;



Норвегия — 4 204 евро/кв.м.



Стремительными темпами цены на недвижимость растут в Литве (23%). Значительное повышение цен также наблюдается в Боснии и Герцеговине (27%) и Хорватии (20%). А вот в Великобритании (-18,8%), Дании (-9,7%) и Франции (-0,2%) цены снизились.

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Где в Европе выгоднее всего покупать квартиры

В Латвии можно приобрести одну из самых дешевых квартир в Европе. Жилье в Риге будет стоить около $1500 за квадратный метр в новостройке. Но если вы готовы самостоятельно выполнить ремонт, то можно найти и предложения ниже тысячи долларов за квадрат.

За пределами столицы цены еще ниже. К примеру, в городе Даугавпилс можно найти квартиры, где квадратный метр стоит $300.

На рынке недвижимости Польши ситуация схожа с Хорватией. В Варшаве стоимость квартир стартует от 50−60 тысяч евро. Однако за пределами столицы можно приобрести жилье за около 40 тысяч евро.

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В Румынии можно купить квартиру за 30−40 тысяч евро, в Хорватии — от 50−60 тысяч евро за квартиру. Частные дома стоят от 100−150 тысяч евро.

Стоимость квартир в Болгарии стартует от 30−40 тысяч евро, а за частные дома — от 50−60 тысяч евро. В популярных туристических регионах цены могут быть значительно выше.

Напомним, в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

По этим данным, стоимость «квадрата» в новостройках упала на 8,4 тыс. грн. Месяц назад в среднем стоил 58,7 тысячи, а сейчас — 50,3 тыс. грн.

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