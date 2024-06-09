Сколько зданий уничтожила россия за два года войны в Украине — Finance.ua

Сколько зданий уничтожила россия за два года войны в Украине Сегодня 20:15 — Недвижимость

Сколько зданий уничтожила россия за два года войны в Украине, Фото: twitter.com

С начала войны до декабря 2023 года россия уничтожила в Украине около 210 тысяч зданий, главным образом вдоль линии фронта, которая простирается почти на 1300 км.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также Наибольшие коррупционные риски в градостроительной сфере

Журналисты вместе с учеными проанализировали спутниковые снимки каждого здания на территории страны, поврежденного или разрушенного за два года полномасштабной войны.

Какие города подверглись самым большим разрушениям

Наибольшие разрушения получил город Мариуполь Донецкой области, который находился в российской осаде и сейчас находится под оккупацией.

Среди других городов, полностью или значительно разрушенных российскими войсками — Харьков, Марьинка, Рубежное, Бахмут, Ирпень, Запорожье, Орехов, Херсон, Новая Каховка, Олешки, порты Рени и Измаил.

Также значительные разрушения в результате ракетных ударов получили Киев, Днепр, Одесса, Чернигов.

Читайте также Квартиры от застройщиков: какие нюансы со строительством

The New York Times отмечает, что многие разрушения нанесены также атаками украинских военных, в частности, по оккупированным с 2014 года Крыму и Донецку.

«Хотя не всегда возможно определить, какая сторона несет ответственность, разрушения, зафиксированные на территориях, подконтрольных россии, не сравнить с масштабом разрушений на украинской стороне», — пишут журналисты.

Напомним, по данным Госстата, ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.