Наибольшие коррупционные риски в градостроительной сфере — Finance.ua

Наибольшие коррупционные риски в градостроительной сфере Сегодня 21:32

Наибольшие коррупционные риски в градостроительной сфере, freepik.com

Наиболее коррупционными элементами в сфере градостроительства на сегодняшний день являются разработка и утверждение детальных планов территорий (ДПТ), предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков (ГУО), установление охранных зон и выдача строительного паспорта застройки и контроль за соблюдением строительных норм.

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Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Ссылаясь на методологию оценки коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления, разработанной в рамках сотрудничества Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) в партнерстве с Программой развития ООН в Украине (UNDP), она рассказала о ключевых рисках в отрасли.

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По количеству коррупционных проявлений со стороны органов местного самоуправления в методологии «почетное» первое место занимают разработка и утверждение детальных планов территорий (ДПТ), а также предоставление градостроительных условий и ограничений (ГУО), отметила Шуляк.

В случае ДПТ работники ОМС могут получать взятки при формировании задания на их проектирование, при подготовке сессионных решений об их разработке или утверждении и при прохождении процедуры рассмотрения ДПТ на градостроительном совете. Также, согласно методологии, достаточно распространена история — специальное блокирование депутатами предоставления разрешения на разработку ДПТ или его утверждение во время голосования на сессии местного совета.

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Источниками коррупционных рисков в случае ДПТ являются:

Отсутствие актуальной градостроительной документации: комплексного плана пространственного развития территории территориальной громады, генерального плана населенного пункта;

Отсутствие механизма ответственности коллегиального органа (местного совета) за принятые решения, позволяющие совершать злоупотребления с содержанием ДПТ;

отсутствие или неполное размещение градостроительной документации на официальных веб-сайтах ОМС или геопорталах;

Непубличная деятельность архитектурно-градостроительного совета.

В случае предоставления градостроительных условий и ограничений возможностей для коррупционных злоупотреблений в ОМС не меньше, подчеркнула Шуляк. Во-первых, следует учитывать, что законом определен перечень и форма подачи документов для получения исходных данных, но есть много прецедентов, где должностные лица требуют документы, исключенные из перечня необходимых. И в случае отсутствия таких документов заявитель получает отказ по причине несоответствия документов, «неполного комплекта документов», отсутствия выписки из кадастра и т. д.

По получении МУО наиболее характерными коррупционными эпизодами можно считать выдачу должностными лицами ГУО за взятки, умышленно не отмечая отдельных строительных и санитарных ограничений застройки.

Следующий потенциально коррупционный этап — установление охранных зон. Согласно методологии, в случае охранных зон основными коррупционными рисками является возможность должностных лиц ОМС не инициировать установление соответствующих охранных ограничений, подстраиваться под застройку неблагополучного заявителя.

Источником коррупционных возможностей в этом случае можно считать:

Отсутствие ответственности за не установление соответствующих охранных ограничений;

Отсутствие градостроительной документации населенного пункта (например, комплексного плана или плана зонирования территорий), закрытость данных утвержденной градостроительной документации.

Не менее коррупционным для ОМС также является и выдача строительного паспорта застройки земельного участка и контроль за соблюдением строительных норм. Строительный паспорт определяет комплекс градостроительных и архитектурных требований к размещению и строительству индивидуального жилого дома не выше двух этажей с площадью до 500 м 2 , хозяйственных построек и сооружений, гаражей и т. д.

Однако на отведенном в частную собственность земельном участке недобропорядочные застройщики благодаря взяткам могут построить объект, не соответствующий паспорту застройки земельного участка. К примеру, многоквартирный многоэтажный жилой дом, офисный центр или другой коммерческий объект.

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