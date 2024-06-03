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О чем умалчивают застройщики — мнение эксперта

Недвижимость
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О чем умалчивают застройщики — мнение эксперта
О чем умалчивают застройщики — мнение эксперта
Недобросовестные застройщики злоупотребляют пробелами в законодательстве и заключают сделки с инвесторами, выполняя строительство жилых объектов без необходимых разрешений и с нарушением государственных норм и требований.
  • отсутствие лицензии на строительство;
  • отсутствие документов, подтверждающих право собственности на земельный участок;
  • незаконное изменение в процессе строительства категории сложности объекта жилой недвижимости;
  • незаконные изменения целевого назначения земельного участка и самовольное строительство на нем и другие.
Управляющий партнер Адвокатского объединения DT Partners Дмитрий Ткаченко рассказал о содержании договоров купли-продажи недвижимости и изменениях, произошедших с началом полномасштабного вторжения.
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«Если мы говорим об инвестировании в строящуюся недвижимость, то сейчас происходит существенное изменение правил инвестирования в недвижимость. Учитывая, что был принят Закон „О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем“, изменились возможные механизмы инвестирования в строительство, а это существенно повлияло на тексты договоров. Фактически это уже совсем другие договоры, которые даже должны заключаться в обязательном порядке с нотариальным заверением», — рассказывает Дмитрий.
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Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.
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Справка Finance.ua:

  • С начала войны в Ужгороде, Черновцах и Львове существенно выросли и спрос, и новое предложение на квартиры. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньших объемов;
  • в Киеве за последний месяц возросла стоимость квартир в новостройках. Цена увеличилась на 12 650 грн — со средних 46 050 до 58 700 грн. То есть подорожание составило 27,47%. Об этом сообщает M2bomber. Отмечается, что за полгода цены выросли еще больше — на 16 400 грн, или 38,77%.
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Самые распространенные нарушения от застройщиков

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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