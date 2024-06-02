Самые популярные города для посуточной аренды жилья среди украинцев — Finance.ua

Самые популярные города для посуточной аренды жилья среди украинцев Сегодня 16:07 — Недвижимость

Самые популярные города для посуточной аренды жилья среди украинцев

Киев, Львов и Одесса занимают лидерские позиции среди городов, где чаще всего снимают жилье украинцы для посуточной аренды.

Об этом стало известно по анализу платформы OLX Украина.

Согласно анализу платформы OLX Украина, на первом месте по количеству отзывов столица Украины — город Киев.

Медианная стоимость аренды квартиры — 900 грн, а дома — 8 000 грн. Посуточная аренда пользуется большой популярностью среди приезжающих сюда в командировку или с целью деловой поездки.

На втором месте — Львов. В мае размещено 1 171 объявление по посуточной аренде квартир и домов, на которые получен 17 141 отклик.

Медианная стоимость аренды квартиры — 900 грн, а дома — 2 500 грн. Львов был и остается одним из самых популярных маршрутов для путешествий на выходные.

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Одесса — третий самый популярный по количеству откликов на посуточную аренду город Украины.

В текущем месяце на OLX размещено 1350 объявлений по аренде квартир и домов, а медианная стоимость составляет — 700 грн для квартиры, и 4500 грн для дома.

Несмотря на регулярные угрозы воздушных атак, Одесса остается популярным местом для туризма и отдыха среди украинцев.

Большой популярностью также пользуются карпатские курорты — Яремче и Микуличин. Суммарно в мае размещено 203 объявления по посуточной аренде домов и получено почти 2 000 откликов.

Медианная стоимость аренды в Яремче — 1 500 грн, а в Микуличине — 2 200 грн.

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На Львовщине популярен поселок Славское — 67 объявлений и 686 откликов. Медианная стоимость аренды дома — 1 800 грн.

Также туристы часто останавливаются в Ивано-Франковске, откуда удобное сообщение с городками и селами Карпат. В мае опубликовано 205 объявлений по посуточной аренде квартир, на которые получено 4 959 откликов.

Медианная стоимость — 800 грн.

Напомним, более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды.

ЛУН также исследовал, что стоимость аренды квартир в столице начала расти. Как отмечают эксперты, цены уже сравнялись с зафиксированными до начала войны. Тенденция к подорожанию продолжает набирать обороты.

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НВ По материалам:

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