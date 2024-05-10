Сколько стоит аренда жилья в Польше: цены по регионам — Finance.ua

Сколько стоит аренда жилья в Польше: цены по регионам Сегодня 19:01 — Недвижимость

Сколько стоит аренда жилья в Польше: цены по регионам

Первый квартал 2024 ознаменовался снижением средней стоимости аренды квартир в крупнейших городах Польши. Но она все еще значительно выше, чем было в марте 2022 года.

Об этом пишет yavp. pl, ссылаясь на данные Otodom Analytics.

Так, в марте 2024 года по сравнению с февралем на 1% подешевела аренда квартир до 40 м кв. во Вроцлаве, Щецине, Познани, Кракове и Гдыне. Также на 1,3% упала цена аренды в Варшаве, а в Люблине — более чем на 2%.

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Если сравнивать цены на аренду квартир до 40 м. кв. в годовом измерении, то по сравнению с мартом 2023 г. наибольшее падение цены было зафиксировано в Лодзи (-4,4%), Щецине (-2,4%) и Вроцлаве (-2,2%). А вот в Люблине рост средних цен превысил 5%, в Познани — 4%.

Средняя стоимость аренды квартиры до 40 кв. м в крупнейших городах Польши в марте:

Варшава — 2 917 злотых;

Гданьск — 2 449 злотых;

Вроцлав — 2 356 злотых;

Краков — 2 406 злотых;

Щецин — 2 047 злотых;

Люблин — 2 022 злотых;

Познань — 1 995 злотых;

Лодзь — 1 701 злотых;

Быдгощ — 1 625 злотых;

Катовице — 1 781 злотых.

Средняя стоимость аренды квартиры до 60 кв. м в крупнейших городах Польши в марте:

Варшава — 3 795 злотых;

Гданьск — 3 030 злотых;

Вроцлав — 2 921 злотых;

Краков — 3 037 злотых;

Щецин — 2 596 злотых;

Люблин — 2 494 злотых;

Познань — 2 476 злотых;

Лодзь — 2 168 злотых;

Быдгощ — 2 039 злотых;

Катовице — 2 338 злотых.

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«Цены на аренду квартир — 40−59 кв. м — в марте 2024 года снизились по сравнению с февралем в крупных городах: Варшава (-1,5%), Краков (-0,3%), Познань (-0,6%). Однако в других крупных городах цены на аренду выросли», — отмечают авторы исследования.

Средние цены на аренду жилья площадью до 90 кв. м в марте:

Варшава — 5 718 злотых;

Гданьск — 4 308 злотых;

Вроцлав — 3 887 злотых;

Краков — 4 053 злотых;

Щецин — 3 357 злотых;

Люблин — 2 914 злотых;

Познань — 3 277 злотых;

Лодзь — 2 832 злотых;

Быдгощ — 2 695 злотых;

Катовице — 3 175 злотых.

«В марте 2024 года цены на аренду квартир 60−89 кв. м по сравнению с февралем снизились в городах: Варшава (-2,5%), Краков (-0,1%), Катовице (-1,8%) и Лодзь (-2,2%). В других городах цены не уменьшились», — сказано в заседании.

Динамика средних цен на аренду жилья в городах-воеводских центрах:

www.otodom.pl

Напомним, украинцы занимают первое место среди иностранных покупателей квартир в Польше. Больше всего украинцы покупают в Польше квартиры, гаражи и коммерческие помещения. Почти половина помещений, проданных лицам из-за границы, были приобретены гражданами Украины. Однако площадь их квартир несколько меньше, чем других иностранцев.

Справка Finance.ua:

по результатам исследования компании Personnel Service, украинцы в Польше получают заработную плату в пределах минимальной. Некоторые зарабатывают около 4−5 тысяч злотых (38,64 тыс. до 48,3 тыс. гривен). Таких беженцев около 30 процентов;

по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины;



количество украинцев, которых обеспечивает жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. В течение I квартала 2024 года 55% украинцев сказали, что пользуются жильем от работодателя, 33% отметили, что снимают жилье за ​​свой счет, 8% нашли убежище у поляков дома и 4% проживают в центрах коллективного размещения.

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