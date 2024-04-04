Де живуть українці у Польщі: що змінилось за 2 роки — дослідження (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Де живуть українці у Польщі: що змінилось за 2 роки — дослідження (інфографіка)

Кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 рази порівняно з 2022 роком.

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Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Протягом І кварталу 2024 року 55% українців сказали, що користуються житлом від роботодавця, 33% зазначили, що винаймають житло власним коштом, 8% знайшли прихисток у поляків вдома і 4% проживають у центрах колективного розміщення. У листопаді 2022 року, коли проводилося аналогічне опитування, розподіл місць проживання був зовсім інший.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило про внесення змін для українських біженців. Зокрема йдеться про скасування субсидій для центрів, де проживають біженці, з липня 2024 року.

На сьогодні у центрах колективного проживання нараховується майже 40 тис. українців, за кожного з них держава сплачує 40 злотих (392 гривні) щодня.

«Той факт, що кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 рази порівняно з 2022 роком, має логічне пояснення. Історично склалося, що українці приїздили до Польщі на тимчасовий заробіток. На початку великої війни Польща прийняла найбільшу кількість українців, які не одразу влаштувалися на роботу. Хтось мав накопичення, хтось поїхав до інших країн ЄС, хтось повернувся до України. Врешті у Польщі лишилася переважна більшість українців, які прагнуть працювати. Здебільшого вони користуються житлом від роботодавця», пояснює Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Кількість працевлаштованих українців у Польщі на кінець лютого 2024 року складала 755 тисяч.

Як було раніше

У листопаді 2022 року, коли проводилося аналогічне опитування, розподіл місць проживання був зовсім інший.

Тоді винаймали житло власним коштом 58% опитаних, 22% українців забезпечували житлом роботодавці. 10% прихистили поляки у своєму домі, яким уряд сплачував компенсацію за кожного біженця у рамках програми прихистку. 5% жили коштом держави (у колективних центрах) й 5% за допомоги благодійних організацій.

Довідка Finance.ua:

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.

Польща продовжила легальне перебування українських біженців до 30 червня. До цього дня діятимуть попередні умови та пільги для українців. У подальшому правила для українських біженців хочуть змінити — для цього проводять консультації з місцевими органами влади.

У Польщі відновлюється прийом заявок на участь у програмі Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Програма створена для фінансової підтримки українців, що зазнали наслідків війни та перебувають в Польщі



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